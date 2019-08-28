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28.08.2019 08:17
Рубрика: Общество

Греческая церковь может выступить против "новой церкви" Украины

Текст: Сергей Новиков
Две специальные комиссии, которые были созданы Греческой православной церковью, выступили против признания "новой церкви" Украины. Теперь этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Синода Иерархии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Постоянный Синод Элладской церкви не может решить этот вопрос. Эта тема может обсуждаться только на Иерархии. Не может обсуждать вопрос малый синод, только большой, который проходит раз в году - в октябре. Или если пройдет внеочередное заседание", - сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в церковных кругах.

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Для рассмотрения ряда вопросов, связанных с предоставлением автокефалии, было создано две комиссии. Одна из них - по каноническим проблемам, а другая - по экклесиологии.

"Комиссия, которую возглавил митрополит Навпактский Иерофей, ранее закончила работу, передала свой текст. Вторая комиссия Хризостома Патрского, ее текст обсуждает в эти дни Синод, чтобы посмотреть, может ли Греческая церковь признать новую украинскую церковь. Обе комиссии имеют возражения, серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать. И каждая объяснила причины", - пояснил источник и добавил, что в докладах комиссий "нет ничего положительного для Константинопольского патриарха, требующего признания автокефалии для "новой церкви" Украины".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Теперь вопрос о признании "новой церкви" Украины рассмотрит синод Иерархов с участием всех 80 митрополитов. "Они решат, может ли быть признана раскольническая церковь Епифания или нет", - приводит агентство слова своего собеседника. Он добавил, что "Православная церковь имеет конкретный уклад, у нее нет папы". Поэтому каждая поместная церковь поступает в соответствии с распоряжениями Синода. Таким образом, когда в октябре соберутся вместе все митрополиты Греческой церкви, будет решаться вопрос признания "новой раскольнической церкви".

"Я думаю, однако, что найдется очень мало греческих митрополитов, которые признают такое раскольническое больное положение", - указал церковный источник. Свою позицию он аргументировал тем, что "священники у Епифания не были рукоположены и не имеют хиротонии, у них нет апостольского преемства".

Фото: РИА Новости
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"Это серьезная проблема, которую должна была решить патриархия Константинополя. На этом настаивают все богословы", - подчеркнул источник агентства.

По его мнению, теперь Патриархии Константинополя, "если она хочет спасти свой авторитет, свое достоинство, должна созвать всеправославный Синод по единственному вопросу - Украине".

Общество Религия В мире экс-СССР Украина В мире Европа Греция Вопрос автокефалии на Украине
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