Греческая церковь может выступить против "новой церкви" Украины

"Постоянный Синод Элладской церкви не может решить этот вопрос. Эта тема может обсуждаться только на Иерархии. Не может обсуждать вопрос малый синод, только большой, который проходит раз в году - в октябре. Или если пройдет внеочередное заседание", - сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в церковных кругах.
Для рассмотрения ряда вопросов, связанных с предоставлением автокефалии, было создано две комиссии. Одна из них - по каноническим проблемам, а другая - по экклесиологии.
"Комиссия, которую возглавил митрополит Навпактский Иерофей, ранее закончила работу, передала свой текст. Вторая комиссия Хризостома Патрского, ее текст обсуждает в эти дни Синод, чтобы посмотреть, может ли Греческая церковь признать новую украинскую церковь. Обе комиссии имеют возражения, серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать. И каждая объяснила причины", - пояснил источник и добавил, что в докладах комиссий "нет ничего положительного для Константинопольского патриарха, требующего признания автокефалии для "новой церкви" Украины".
Теперь вопрос о признании "новой церкви" Украины рассмотрит синод Иерархов с участием всех 80 митрополитов. "Они решат, может ли быть признана раскольническая церковь Епифания или нет", - приводит агентство слова своего собеседника. Он добавил, что "Православная церковь имеет конкретный уклад, у нее нет папы". Поэтому каждая поместная церковь поступает в соответствии с распоряжениями Синода. Таким образом, когда в октябре соберутся вместе все митрополиты Греческой церкви, будет решаться вопрос признания "новой раскольнической церкви".
"Я думаю, однако, что найдется очень мало греческих митрополитов, которые признают такое раскольническое больное положение", - указал церковный источник. Свою позицию он аргументировал тем, что "священники у Епифания не были рукоположены и не имеют хиротонии, у них нет апостольского преемства".
"Это серьезная проблема, которую должна была решить патриархия Константинополя. На этом настаивают все богословы", - подчеркнул источник агентства.
По его мнению, теперь Патриархии Константинополя, "если она хочет спасти свой авторитет, свое достоинство, должна созвать всеправославный Синод по единственному вопросу - Украине".