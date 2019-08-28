На крупном шахматном турнире в Сент-Луисе (США) после поединков десятого тура Ян Непомнящий утратил лидерство.

В предпоследнем туре Непомнящий белыми играл против француза Максима Вашье-Лаграва. В дебюте соперники совершили размен ферзей, дальше черные получили преимущество в пешку. Россиянин предпринял попытку спасти положение, но Вашье-Лаграв довел партию до победы.

В отличие от Непомнящего ранее деливший с ним лидерство китаец Дин Лижэнь свою партию с Левоном Ароняном из Армении свел вничью. Другой россиянин Сергей Карякин поделил очки с Виши Анандом (Индия). Добился победы действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, одолевший Уэсли Со из США.

За тур до окончания в турнире лидировал Дин Лижэнь - 6 очков. У Непомнящего, Карлсена, Карякина и Ананда было по 5,5 балла. Обладатель Кубка Синкфилда, заработавший 90 тысяч долларов, определился минувшей ночью по московскому времени.