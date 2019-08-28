Ибрагимович заявил о готовности вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси", выступающего в главной футбольной лиге США и Канады (MLS), Златан Ибрагимович заявил, что готов вернуться в английский "Манчестер Юнайтед.

Ибрагимович защищал цвета "МЮ" с 2016 по 2018 год. В прошлом году он перешел в "Гэлакси". В нынешнем сезоне MLS 37-летний Ибрагимович играет крайне результативно - в его активе 22 гола в 22 матчах, в том числе дубли в трех последних встречах.

"Лев все еще рычит. И я смогу снова заиграть в премьер-лиге. Если я понадоблюсь "Манчестер Юнайтед", то я тут. Но пока я принадлежу "Гэлакси", все мои мысли связаны с этой командой. В Европе я сделал свою работу, выиграв 33 трофея. Надеюсь, что получится добиться чего-то и тут. После этого посмотрим, где я закончу карьеру", - сказал Ибрагимович, чьи слова приводит Mirror.

Ибрагимович признался, что следит за выступлением "МЮ", который в трех стартовых турах в чемпионате Англии набрал 4 очка.