"Ирландец" Мартина Скорсезе выйдет в ограниченный прокат

Стриминговая платформа Netflix анонсировала главные премьеры осени 2019 года. Среди них - картина Мартина Скорсезе "Ирландец", которая выйдет на экраны некоторых американских кинотеатров 1 ноября. А подписчики смогут увидеть фильм с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях уже в конце месяца - в официальном аккаунте сервиса в Twitter сообщается, что в онлайн-кинотеатре лента дебютирует 27 ноября.

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The Irishman, in theaters beginning November 1st and on Netflix November 27th. pic.twitter.com/896Y3rMay1 — The Irishman (@TheIrishmanFilm) 27 августа 2019 г.

Подобная политика платформы Netflix, запустившей производство собственных сериалов, вызывает возмущение у крупных сетей кинотеатров: согласно их требованиям, картины должны продержаться в прокате 90 дней, прежде чем доступ к ним откроется на стриминговых платформах. Не удивительно, что кинотеатры хотят получить прибыль и требуют права на эксклюзивный показ картины в течение определенного срока. Однако это не совпадает с интересами сервиса Netflix, который позиционирует себя как серьезного игрока киноиндустрии (даже активно соревнуется за различные кинопремии) и хочет удержать аудиторию доступом к новинкам.

Впрочем, в этот раз стриминговой платформе лучше играть по правилам киногигантов, если Netflix хочет официально закрепить свой статус, пишет The Verge. "Ирландец" Скорсезе уже сейчас считается одним из главных претендентов на премию "Оскар", и для того, чтобы картину номинировали на награду, ей нужно продержаться в прокате в кинотеатрах округа Лос-Анджелес минимум неделю. А награда такого масштаба не помешала бы в копилке платформы.

Кроме "Ирландца" этой осенью в прокат выйдет еще несколько громких премьер. "Прачечная" Стивена Содерберга с Мэрил Стрип в главной роли выйдет на экраны 27 сентября, а в Cети появится уже 18 октября. Премьера "Брачной истории" с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон состоится в американских кинотеатрах 6 ноября (мировая премьера состоится на Венецианском кинофестивале), а 6 декабря в сети. "Меня зовут Долемайт" c Эдди Мерфи можно посмотреть в кино с 4 октября, а на Netflix - 25 октября. Лента "Король" с Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп увидит мир 11 октября, а с 1 ноября она будет доступна онлайн.

На экраны также выйдут лента "Earthquake Bird" (1 ноября в кинотеатрах, а 15 ноября в сети), фильм "Клаус" (премьеры пройдут 8 и 15 ноября), анимационная лента "Я потерял свое тело" и картина "Атлантика" (релизы двух лент состоятся 15 и 29 ноября), а также "Два папы" с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом - 27 ноября и 20 декабря.