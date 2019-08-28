Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству объявляет о приеме со 2 сентября 2019 года документов на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства за 2019 год.

Представления на соискателей указанной премии и прилагаемые к ним материалы, адресованные Совету при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, принимаются по почте либо при личном приеме в аппарате советника Президента Российской Федерации В.И.Толстого:

- заказным почтовым отправлением по адресу: 103132, г.Москва, Старая пл., д.4, подъезд 6, аппарат советника Президента Российской Федерации В.И.Толстого;

- личный прием осуществляется по предварительной записи, справки по телефонам: (495) 606-35-36, (495) 606-80-00.

Срок приема документов истекает 16 декабря 2019 года.