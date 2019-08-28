Из-под завалов на стройке в Новосибирске извлекли рабочего

Из-под стены, обрушившейся при реконструкции здания в Ленинском районе Новосибирска, извлекли одного из рабочих, оказавшихся на месте ЧП. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, мужчину передали медикам.

Сигнал о том, что на улице Ударной рухнула часть конструкций перестраиваемого здания, поступил спасателям в 12.20 по местному времени. На ликвидации последствий работают 52 человека и 19 единиц техники. По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще 11 человек.

Как уточнили "РГ" в ГУ МЧС по Новосибирской области, ЧП произошло на стройплощадке одноэтажного хозяйственного корпуса, в котором, по данным 2Gis, расположен лечебно-диагностический центр.