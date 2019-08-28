К интернету подключен первый соцобъект по программе "Цифровая экономика"

Минкомсвязь сообщила о подключении первого социально значимого объекта к высокоскоростному интернету. Таким объектом стала читинская гимназия №21. В церемонии подключения приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов.

Подключение к интернету школ, учреждений среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей, пунктов полиции ведется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика".

Всего, по данным Минкомсвязи, планируется обеспечить доступом к сети около 100 тысяч объектов. Как отмечал ранее Константин Носков, все социально-значимые объекты планируется подключить к интернету до конца 2021 года.

Для выбора подрядчиков проводились конкурсы. Раньше в подобных ситуациях назначался единственный поставщик. Это позволило снизить начальные цены контрактов и сэкономить бюджетные средства.

Экономия может составить 90 миллиардов рублей из 140 миллиардов, заложенных на реализацию планов по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, уточнял Константин Носков.