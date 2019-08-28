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Рубрика: Общество

Классный прикид

До 1 сентября осталось три дня: как успеть за это время собирать ребенка в школу
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя № 191(7949)
В этом году за парты в столице сядут в первый раз около 109 тысяч детей, а в старших классах - девятом и одиннадцатом, будут учиться 143 тысячи. У родителей всех школьников горячее время. Нужно собрать детвору, да желательно так, чтобы не потратить на школьные принадлежности весь семейный бюджет. Вместе с мамами выясняем, сколько стоят школьные товары и где их выгоднее покупать - в магазине или интернете.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Первым классом

В крупных супермаркетах глаза разбегаются - горы ярких тетрадок, затейливые ручки, карандаши... Кажется, что для того, чтобы разобраться в этом многообразии, потребуется не один день. Но если следовать примеру самых предусмотрительных родителей, то все окажется не таким и страшным. Для этого нужно еще дома составить список, что нужно вашему школьнику, а ему в магазине останется лишь пальцем показать на приглянувшиеся предметы. В исследовании SuperJob московские родители оценили расходы на сборы ребенка в школу в 8700 рублей, и за год они не изменились, сообщил "РГ" пресс-секретарь компании Сергей Светоченко. Самый дорогой в перечне необходимого - рюкзак, который в среднем стоит порядка 5 тысяч рублей. Есть, конечно, и дешевенькие варианты, но родители на нем предпочитают не экономить, выбирают скрупулезно по форме и качеству с расчетом, что ребенок в нем весь год протаскает тяжелые учебники. "Мы взяли рюкзак с ортопедической спинкой почти за 9 тысяч рублей, с ним меньше вероятность получить сколиоз, а сын обещал приносить в нем только "пятерки", - делится с "РГ" мама пятиклассника Ирина Магучева. - Брюки обошлись в 2800, туфли - 3000, рубашка - 2600 рублей. Спортивный костюм остался с прошлого года. Кроссовки нашли за 2700, и сыну понравились кеды за 1500 рублей, пришлось и их взять".

Фото: Photoxpress
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"Вы наверно на 30 тысяч собираете своего Артема, - подключается к разговору Надежда Волгапова, мама Кирилла, которому тоже предстоит пойти в пятый класс. - Мы потратили 15 тысяч".

По словам родителей, собрать первоклассника, которому нужен полный комплект - от формы до пенала, выйдет дороже - от 8 до 15 тысяч рублей. Тогда как у ребят постарше обязательно что-то остается с прошлого года, и тысяч пять точно уцелеют.

Пиджак в Сети

По совету продвинутых родителей, которые смело заказывают одежду и обувь в интернете, решаюсь заглянуть на популярный сайт. Там, как и в обычном магазине, пестрят красные и желтые ценники с распродажей. "Заказывать школьные товары начали еще в июне, так что онлайн-площадки подстраиваются под покупателей и предлагают практически все лето различные промоакции", - рассказывает Ольга Москвичева, директор категории FMCG в Ozon. По ее словам, родители берут не только канцелярку, но и школьную форму, обувь, подбирая на сайте нужный размер. Базовый набор к 1 сентября - рюкзак, дневник, набор тетрадей 12 листов, пенал с ручками и карандашами, линейкой и ластиком - обойдется москвичам в 538 рублей. Но 70% онлайн-покупателей выбирают расширенный набор, добавляя к базовому школьную и спортивную форму, верхнюю одежду и обувь. Такой набор можно собрать примерно за 5000 рублей, но многие клиенты позволяют себе больше - в этом году достаточно типичен чек размером около 12 000 рублей", - подсчитала Москвичева.

Платье, блузка, куртка, туфли, спортивный костюм и кроссовки, а также рюкзак и пенал со всем необходимым для девочки в онлайн-магазине обходятся в 13,5 тысячи. А вот наряд для мальчика с пеналом выходит подороже - 16,2 тысячи рублей.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Все лучшее - детям

Неожиданно самые низкие цены обнаружились в сети магазинов "Детский мир", где для мальчишек можно подобрать все необходимое и уложиться всего в 4533 рубля. Сумма, кстати, на три процента ниже, чем в прошлом году. Купить все необходимое для девочки можно за 3833 рубля, а в прошлом году расходы родителей были больше на 6 процентов. Смотрим на ценники: купить классические брюки для мальчика можно здесь за 699, жилетку за 399, сорочка стоит 349 рублей, а полуботинки - 699 рублей. Итого в сумме выходит 2146 рублей. Для девочки выбираем юбку (299 рублей), блузку (349 рублей), жилетку (399 рублей), балетки (399 рублей), и в чеке - 1446 рублей.

Самый бюджетный набор для занятия физкультурой обойдется и для мальчиков, и для девочек в 797 рублей. В него входит футболка за 99, спортивные брюки за 399 и текстильные кеды стоимостью 299 рублей. Берем рюкзак для спортивных секций за 199 и школьный ранец с жесткой спинкой за 899 рублей. Пенал, карандаши, альбом, цветная бумага и набор канцелярских товаров с тетрадями выходят примерно в 450 рублей. Итак, мы действительно уложились в минимальную стоимость, указанную продавцами.

Инфографика "РГ" \ Александр Чистов \ Ангелина Зеленькова
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