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28.08.2019 08:25
Рубрика: Культура

Печальный Ривз, влюбленный в скорость

Текст: Алексей Филиппов
Российская газета - Неделя № 191(7949)
В апреле 1920 г. в прокат выйдет игра Cyberpunk 2077. Одним из главных героев в ней станет Киану Ривз, известнейший актер и необычный человек - 2 сентября он отметит 55-летний юбилей.
Артистом Киану становиться не собирался, он хотел быть хоккеистом, но после травмы на льду этот путь для него был закрыт. Фото: instagram.com / keanu_reeves_officialfan Артистом Киану становиться не собирался, он хотел быть хоккеистом, но после травмы на льду этот путь для него был закрыт. Фото: instagram.com / keanu_reeves_officialfan
Артистом Киану становиться не собирался, он хотел быть хоккеистом, но после травмы на льду этот путь для него был закрыт. Фото: instagram.com / keanu_reeves_officialfan

Артистом Киану становиться не собирался, он хотел быть хоккеистом, но после травмы на льду этот путь для него был закрыт. Он не смог окончить обычную школу, и ему пришлось учиться в специальном учебном заведении - Ривз дислексик, грамота давалась ему с огромным трудом. Он не женат, и у него нет детей: его дочь родилась мертвой, через два года после этого в автокатастрофе погибла ее мать. Ривз верен ее памяти. Его считают одним из самых печальных людей в Голливуде - в шумных компаниях его не видят, свои дни рождения он отмечает дома, с родными. Но при этом у Ривза есть страсть - он любит мотоциклы, и у него есть собственный мотоциклетный бренд.

Фото: kinopoisk.ru
Официально: Киану Ривз и "Тринити" сыграют в новой "Матрице" у Вачовски

Мотоциклы Киану полюбил в 22 года: у партнерши по съемкам был Kawasaki Enduro, она научила его водить. Через несколько лет у него уже была коллекция мотоциклов. Однажды он приехал на своем "Харлее" в кастом-мастерскую Гарда Холлингера. Он зашел в цех, посмотрел на то, что Холлингер делает с машинами, и понял, что это его место. Вскоре они создали мотоциклетную компанию Arch Motorcycle Company - это случилось в 2011 году. Компаньоны выпускают штучные, мощные машины с футуристическим дизайном. Цены зашкаливают: стандартный Harley или Ducati стоят от 17 до 32 тысяч долларов, а их KGRT-1 обходился в 78 тысяч. Компаньоны говорят, что они занимаются мотоциклами "не для того, чтобы терять деньги".

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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