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28.08.2019 09:19
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай стал первой страной - почетным гостем авиасалона МАКС

В подмосковном Жуковском вчера открылся 14-й Международный авиационно-космический салон (МАКС). Китай в соответствии с официальным приглашением стал первым государством, который за всю историю мероприятия удостоился звания "Почетного гостя", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В состав китайской делегации на авиасалоне вошли 17 предприятий и вузов: Китайское объединение авиационной промышленности (AVIC), Китайская корпорация авиационного двигателестроения (AECC), Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC), Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASIC), Нанкинский университет науки и технологии (NUST) и др.

Китайские участники представят свою передовую продукцию и разработки, среди которых самолет-амфибия, турбовинтовой региональный пассажирский самолет нового поколения, авиационные решения с использованием углепластика, легкий беспилотный самолет, авиационные двигатели на тяжелом (дизельном) топливе и др.

Во время работы выставки пройдут деловые встречи - конференции, организованные ведущими научно-исследовательскими институтами России, в том числе форумы, круглые столы, симпозиумы и т. д. Кроме того, в рамках авиасалона МАКС-2019 запланирована насыщенная демонстрационно-развлекательная летная программа для посетителей авиасалона, которые увидят выступление восьми известных пилотажных групп, в числе которых "Первый полет", "Русские витязи", "Соколы России" и "Стрижи".

Международный авиационно-космический салон МАКС проводится раз в 2 года, начиная с 1993 года. Он считается самым влиятельным авиашоу в России и СНГ. 14-й Международный авиационно-космический салон завершится 1 сентября.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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