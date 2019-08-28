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28.08.2019 22:56
Рубрика: Спорт

Гранды нашим по плечу

Команда Базаревича сенсационно разгромила Испанию перед ЧМ-2019
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 192(7950)
Сборная России провела последний контрольный матч перед чемпионатом мира. В китайском городе Нинбо команда Сергея Базаревича крупно обыграла одного из фаворитов ЧМ-2019, Испанию, - 74:55.

Предыдущая товарищеская игра россиян, в которой наши разгромно уступили будущему сопернику по группе, Аргентине (64:85), оставила тяжелое впечатление. Своего огорчения не скрывал даже главный тренер нашей сборной.

Андрей Воронцевич входит в число тех игроков, на чьи опыт и лидерские качества тренерский штаб сборной России рассчитывает особенно. Фото: Михаил Синицын/ РГ

- Временами играли нормально, а иногда - откровенно ужасно, - признал в интервью официальному сайту Российской федерации баскетбола Сергей Базаревич. - Нужно привести свою игру в порядок. Может быть, сказалась смена часовых поясов, но игроки выглядели тяжелыми. Нужно улучшать эффективность нападения - сегодня оно было плохим.

Наверное, не стоит удивляться, что по результатам свежего опроса среди журналистов из 32 стран, представленных на ЧМ-2019, Россия попала в число главных претендентов на титул "разочарование турнира". Хотя вряд ли это справедливо, учитывая кадровые проблемы нашей команды. Тем более вчерашний матч против испанцев показал, что россияне способны преподнести сюрприз.

Испанцы стали самым статусным соперником сборной России при подготовке к ЧМ-2019. Последние достижения команды Серджио Скариоло говорят сами за себя: "бронза" Олимпиады-2016, медаль аналогичного достоинства на Евробаскете-2017... Кстати, в матче за третье место испанцы обыграли на чемпионате Европы именно россиян. Тем слаще была вчерашняя победа наших парней.

Конечно, слишком серьезно итоги товарищеской встречи с Испанией воспринимать не стоит. "Красная фурия" явно сыграла не на пределе своих возможностей. Кроме того, из-за недомогания матч пропускал Марк Газоль, являющийся для испанцев центральной во всех смыслах фигурой.

Другое дело, что сборная России по ходу подготовки к ЧМ-2019 успела пережить не один катаклизм. И, по сути, тренерскому штабу в ограниченный промежуток времени пришлось выстраивать командную игру заново. Вот почему даже со всеми возможными оговорками вчерашний матч наших против испанцев настраивает на оптимистичный лад.

Фото: РИА новости www.ria.ru
Что ждет сборную России по баскетболу на чемпионате мира-2019

Первую четверть соперники прошли вровень. А вот вторую выиграли россияне, продемонстрировав совершенно феноменальный уровень защиты: за десять минут испанцы набрали жалкие шесть очков.

В атаке наши за отчетный отрезок тоже не блистали. Зато в третьей четверти россиян было не остановить - 27 очков! Испанцы этот спурт не поддержали и к концу десятиминутки отстали от соперника почти на 20 баллов - 38:57.

В последней четверти испанцы немного подобрались к сопернику. Но избежать разгромного поражения им все равно не удалось.

Самым результативным игроком в обеих командах стал Вилли Эрнангомес, "настрелявший" 26 очков. У нас такого выраженного бомбардира не нашлось: очки распределились довольно равномерно между большинством игроков ротации.

- Мы по-прежнему продолжаем выяснять, что мы за команда, - подвел итог Базаревич. - Из-за травм ведущих баскетболистов нам приходится играть иначе. И такая победа - хороший способ обрести уверенность. Сейчас не время для ожиданий. И уж точно не время расслабляться. Я верю, что ребята это понимают. Нам просто нужно подходить к каждой следующей игре шаг за шагом. Если будем играть с такой же интенсивностью, оставаться единым целым, то сможем добиться результата.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Боломбой не сыграет за сборную России по баскетболу на ЧМ-2019

По итогам встречи с Испанией определилась окончательная заявка сборной России на ЧМ-2019. В нее не вошли Александр Платунов и Артем Забелин.

В число 12 человек вошли защитники: Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье"), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"); форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Андрей Зубков ("Зенит"), Сергей Карасев ("Химки"); центровые: Евгений Валиев ("Химки"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").

Свой первый матч на чемпионате мира сборная России проведет 31 августа в Ухани против команды Нигерии.

Спорт Баскетбол
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