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28 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(7948)

На соискание премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры

Опубликован 28 августа 2019 г.

Cовет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству объявляет о приеме со 2 сентября 2019 года документов на соискание премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за 2019 год.

Представления на соискателей указанной премии и прилагаемые к ним материалы, адресованные Совету при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, принимаются по почте либо при личном приеме в аппарате советника Президента Российской Федерации В.И.Толстого:

- заказным почтовым отправлением по адресу: 103132, г.Москва, Старая пл., д.4, подъезд 6, аппарат советника Президента Российской Федерации В.И.Толстого;

- личный прием осуществляется по предварительной записи, справки по телефонам: (495) 606-35-36, (495) 606-80-00.

Срок приема документов истекает 1 ноября 2019 года.

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