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28.08.2019 17:36
Рубрика: Общество

Легендарная Троя оказалась намного древнее, чем считалось

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологическая группа под руководством профессора Рустема Аслана в ходе раскопок в древнем городе Троя на северо-западе Турции обнаружила культурный слой, который отодвигает предполагаемую дату основания этого города примерно на 600 лет.

Об открытии сообщает Hurriyet Daily News. Археологические раскопки в древнем городе Троя, расположенном на территории современной турецкой провинции Чанаккале, ведутся уже около полутора веков.

Фото: iStock
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Ученые скрупулезно вскрывают поселенческий слой за слоем. Всего за прошедшие годы их было найдено девять. Это доказывает, что Троя за время своего существования не раз была разрушена войнами, пожарами и землетрясениями, но жители ее всегда восстанавливали.

В этом году команда Рустема Аслана из Университета Чанаккале обнаружила следы ранее неизвестного десятого поселенческого слоя. Это более ранний период, чем тот, который ученые называют Троя-I.

Новый слой получил название Троя-0. Он доказывает, что история города гораздо богаче, чем считалось. До сих пор древнейший слой, найденный в Трое, относился примерно к 2920 году до н.э.

По словам Аслана, обнаруженный слой оказался примерно на 600 лет старше. Другими словами, Троя была основана около 3500 года до нашей эры.

"Открытие показывает, что поселение здесь появилось примерно 5500 лет назад, - говорит профессор Аслан. - Мы нашли следы очагов, фрагменты керамики и остатки деревянных балок в слое Троя-0. Это очень важно для понимания истории основания Трои".

Руины легендарного города находятся в кургане Хисарлык. Первым их обнаружил знаменитый исследователь Генрих Шлиман.

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