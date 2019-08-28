Лукашенко анонсировал предстоящий визит в Казахстан

Горизонты экономического сотрудничества Минска и Нур-Султана значительно превосходят по своим потенциалам достигнутых результатов, утверждает Александр Лукашенко, сообщив о своем намерении в ближайшее время совершить визит в Казахстан.

Об этом стало известно 28 августа на встрече президента с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси. "С такой продвинутой интеграцией, которая у нас с вами существует, мы должны рассуждать о миллиардах долларов товарооборота. И мы это можем сделать", - убежден президент, слова которого цитирует его пресс-служба.

"Мы в свое время с нынешним президентом, господином Токаевым, договорились, что серьезно проревизируем наши отношения, выработаем план действий на будущее. В Нур-Султане мы утвердим дорожную карту. Для этого в ближайшее время соберем межправкомиссию, посмотрим на проблемные вопросы, которые есть", - заявил Лукашенко.

В администрации президента отметили, что обе страны Содружества конструктивно сотрудничают на площадках международных организаций, на взаимной основе оказывая поддержку по ключевым вопросам. Основополагающим документом является межгосударственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. А в сфере практического взаимодействия - "Дорожная карта" развития двустороннего сотрудничества между правительствами на 2019-2020 годы.

По итогам прошедшего года, констатируют обозреватели, товарооборот между Беларусью и Казахстаном достиг $896 млн, а объем казахстанских инвестиций в экономику РБ за этот период превысил $18,8 млн. В РБ уже действуют 49 предприятий с казахстанским капиталом, в том числе 13 совместных и 36 иностранных, а в Казахстане работают 256 организаций с белорусским участием.

Касаясь итогов президентских выборов, которые недавно прошли в Казахстане, белорусский руководитель выразил уверенность, что они пойдут на пользу казахскому народу. Он подчеркнул, что очень хорошо знаком с нынешним главой Казахстана, назвав Касым-Жомартома Токаева "очень порядочным, образованным и очень уважаемым человеком".

Лукашенко попросил посла передать самые добрые пожелания и поздравления президенту Казахстана с успешно пройденным периодом. "А также моему давнему другу, с которым мы не один пуд соли съели, - Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Пожелайте ему от моего имени самого доброго здравия", - добавил белорусский лидер.