Макей сообщил о здоровье пострадавшего в Турции белорусского дипломата

Благодаря оперативным действиям, предпринятым турецкой стороной, белорусский дипломат в настоящее время "в здравии и проходит курс восстановления. Его самочувствие нормальное". Об этом сообщил 28 августа министр иностранных дел РБ Владимир Макей, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Глава МИД выразил слова благодарности турецкой стороне за всю оказанную помощь дипломату и еще раз подчеркнул, что не видит в этом инциденте, который произошел в июле на бытовой почве, никакой политической подоплеки.

Советник посольства Беларуси в Анкаре Александр Поганшев подвергся нападению, когда возвращался домой с сыном в один из жилых комплексов в столичном районе. Его сосед по дому, отставной военный, психически неуравновешенный, несколько раз выстрелил в дипломата, после чего покончил жизнь самоубийством.

Владимир Макей ранее заявлял журналистам, что проводится тщательное расследование, которое даст полную картину о причинах случившегося.