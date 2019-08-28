Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: Русское оружие
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
28.08.2019 14:24
Текст: Алексей Моисеев

Малозаметную крылатую ракету из Ирана продемонстрировали на МАКС-2019

Макет новейшей иранской крылатой ракеты впервые показан на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

Данное средство поражения создано предприятиями Организации авиационной промышленности Исламской республики, оно получило название Mobin.

Согласно обнародованным данным, ракета имеет длину 3 метра. Заявленная дальность полета - до 450 км. При этом полетная масса достигает 670 кг. Вес боевой части - 120 кг. Максимальная скорость составляет 900 км в час.

Корпус имеет специальную форму, которая снижает вероятность обнаружения противником.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Для наведения планируется применить электронные системы, аналогичные тем, что применяются на зарубежных ракетах, в том числе американских Tomahawk.

Предполагается, что будут созданы варианты для применения с наземных пусковых установок, а также с морских и авиационных носителей.

Необходимо отметить, что Иран достиг больших успехов в разработках различного высокоточного оружия. Например, недавно сообщалось о создании целого семейства планирующих "умных" авиационных бомб, которые могут применяться самолетами фронтовой авиации и ударными беспилотными аппаратами.

Некоторые из таких боеприпасов были испытаны в ходе боевых операций против террористических и сепаратистских группировок.

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