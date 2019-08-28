Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным

Кабинет министров на заседании 19 сентября планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. Социальные расходы останутся его приоритетом, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В правительстве идет кропотливая работа над проектом главного финансового документа страны. На рассмотрение Государственной Думы он должен поступить до 1 октября, а значит, осталось чуть больше месяца на согласование всех расходных обязательств. Для этого председатель правительства традиционно проводит серию совещаний, на которых по отраслям обсуждают, куда лучше направить предполагаемые доходы госказны. "Работа предстоит достаточно напряженная, - заявил он вчера. - Проект нового бюджета мы предполагаем рассмотреть на заседании правительства в сентябре, а именно 19 сентября".

На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы. "Это самое важное. От социальной сферы зависит то, как живут люди, - подчеркнул Медведев. - Речь пойдет о средствах, которые будут выделены на демографию, на здравоохранение, на образование, науку, на молодёжную политику и социально обеспечение.

К тому же расходы на социальную сферу составляют основную долю государственных трат. "Можно с полным основанием говорить, что этот бюджет должен быть социально ориентирован, и приоритет сохранится в трехлетке", - заявил премьер.

Вся деятельность правительства сейчас сконцентрирована на реализации национальных проектов, на которые направлены значительные средства. Значительное внимание уделяется вопросам демографии. Для улучшения ситуации планируется реализовать пакет различных форм поддержки рождаемости, напомнил глава кабинета министров. В частности, были приняты решения об увеличении о повышении критерия нуждаемости при назначении пособий на детей и повышении выплат; в два раза - с 1,5 до 3 лет - повышен возраст для ежемесячных выплат на первого ребенка; отдельный пакт мер вводится для поддержки семей на Дальнем Востоке. "Соответственно, возрастут и расходы бюджета на эти цели", - заключил Медведев.

- Продолжим регулярно индексировать социальные пособия, пенсии, выплачивать региональные доплаты к пенсии, и, конечно, будем поддерживать людей старшего возраста, чтобы они дольше оставались активными, - заверил премьер-министр.

Сейчас в 12 регионах отрабатывается методика долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, которую потом планируется распространить по всей стране. Кроме того, задействованы программы по профессиональной переподготовке граждан предпенсионного возраста.

Вторым важным аспектом развития социальной сферы названо совершенствование системы здравоохранения. Приоритетом станут задачи по укреплению первичного звена медицины. "На эту тему было недавно совещание у президента, - напомнил Дмитрий Медведев. - Задача поставлена разработать региональные программы модернизации первичной медико-санитарной помощи, ну и, конечно, что самое сложное - найти источники финансирования или софинансирования для этого. Предложения на эту тему готовятся". Правительство также намерено в следующие три года направлять значительные силы и средства на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В науке и образовании главой государства поставлена цель добиться безусловного лидерства. "Значит, нужно дать больше возможностей для образования и для развития людей в любом возрасте - от школьников до пенсионеров, в том числе, чтобы и сами преподаватели могли вовремя проходить переобучение", - считает премьер.

Это потребует новых образовательных программ, внедрения цифровых технологий, обновления инфраструктуры. Продолжатся долгосрочные масштабные проекты, в частности, по строительству новых школ и созданию ясельных мест для детей в возрасте до трех лет.

Кабинет министров продолжит оказывать поддержку российским университетам на повышение конкурентоспособности в рамках так называемого проекта "5-100". Он предполагает, что не менее пяти отечественных высших учебных заведения в ближайшие годы войдут в топ-100 мировых рейтингов.

Продолжится и финансирование фундаментальных исследований, а оно увеличивается из года в год. "В 2015 году было выделено 115 миллиардов рублей, в 2019 году на эти цели предусмотрено 180 миллиардов. Соответственно, эти расходы будут и дальше расти", - заявил Медведев.