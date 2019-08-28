МИД: Россия рассчитывает на полное оправдание Вышинского

В МИД России приветствовали освобождение руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи. Теперь Москва рассчитывает на полное оправдание журналиста. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Рассчитываем на скорое и полное оправдание Кирилла Вышинского по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений и надеемся, что данный пример - я говорю о сегодняшнем освобождении - послужит отправной точной для исправления критической ситуации с обеспечением прав СМИ и журналистов на Украине", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, что ранее стало известно о решении киевского апелляционного суда освободить Вышинского из-под стражи. Вместо это ему выбрана мера пресечения в виде личного обязательства. Журналиста обязали являться в суд или к следователю по первому требованию.