Московский планетарий рассказал о летящем к Земле астероиде

Астероид 2019 OU1 приблизится сегодня к Земле. Он пройдет в поле тяготения планеты, поэтому считается "потенциально опасным" небесным телом.

Диаметр астероида составляет 540-метров, что сопоставимо по размеру с Останкинской телебашней. Как отметили в Московском планетарии, для жителей Земли опасности он не представляет.

Небесное тело будет находиться на расстоянии в один миллион километров от нашей планеты, передает РИА Новости. Это в три раза превышает расстояние до Луны.

То, что объекты из космоса приближаются к нашей планете, не редкость. Некоторые объекты сближаются с Землей несколько раз в месяц. Всего известно около 20 000 околоземных объектов. С 860 из них существует небольшой риск того, что они могут в конечном итоге столкнуться с Землей. Между тем эксперты, проанализировав траекторию движения астероидов, исключают их столкновения с Землей в ближайшие 1000 лет.