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Рубрика: Общество

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота "Федора"

На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота. Подробности испытаний пока не озвучены.

Фото: РИА Новости.
Чем робот "Федор" займется на борту МКС

Кроме того, робот с присущей всем механизмам пунктуальностью зафиксировал произошедший контакт с космонавтом Александром Скворцовым, который, "три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки".

Напомним, что днем ранее "Федор" на борту корабль "Союз МС-14" пристыковался к агрегатному отсеку МКС и приступил к исполнению программы. Тогда же, во вторник состоялся разговор по телемосту президента РФ Владимира Путина с российскими космонавтами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.

Общество Космос Робот "Федор"
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