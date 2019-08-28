На Дону нашли филигранный замок-собачку эпохи Ренессанса

Ростовские археологи нашли при раскопках города Золотой орды Азак миниатюрный замок, выполненный в виде собаки. Уникальный артефакт датируют XIV столетием.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Азовского музея-заповедника, находка была сделана на раскопе по Петровскому бульвару. "Бронзовый замок состоит из двух половинок, внутри которых - запирающее устройство, имелась дужка с пружиной, украшен циркулевым орнаментом", - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Ученые полагают, что уникальный артефакт был изготовлен в Италии в эпоху Возрождения. Купцы из Венеции или Генуи доставили его в устье Дона.

С 30-годов XIV столетия итальянские торговцы стали стремительно осваивать побережье Азовского моря и постепенно ордынский город Азак стал итальянской торговой факторией Тана, а Азовское море получило название "Маре ди Тана". Однако в 1395 году Азак-Тана подвергся разрушению войсками эмира Тимура. Практически все немусульманское население было уничтожено или угнано в рабство.