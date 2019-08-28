На фестиваль "Спасская башня" в Москву белорусские музыканты приехали в форме образца семнадцатого века

На этот раз главной темой фестиваля стала тема "Соло с оркестром", и по брусчатке каждый вечер дефилируют военные оркестры из 12 стран, среди которых, естественно, россияне, а еще белорусы, казахи, азербайджанцы, турки, норвежцы, китайцы... Самый необычный гость - Центральный оркестр сухопутных войск сил самообороны Японии. Это первый после войны 1905 года визит японского военного подразделения в Москву. Кроме того, каждый вечер перед зрителями выступают аж два кельтских оркестра волынок и барабанов, а также кельтские танцевальные группы. А под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны России можно послушать пение народной артистки России Тамары Гвердцители, Мирей Матье, Хиблы Герзмавы, а также российского джазмена Игоря Бутмана.

Кроме того, "Спасская башня" получила собственную почтовую марку, церемония гашения которой прошла тут же в пресс-центре при большом скоплении журналистов. Кроме маркированной продукции "Почта России" выпустила к фестивалю три вида коллекционных открыток, которые можно будет бесплатно получить в специальном почтовом домике на Красной площади в дни фестиваля.

По словам члена Общественного совета фестиваля "Спасская башня", коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, "основной принцип фестиваля: никакой политики, никаких конкурсов. Решающее значение играют только музыка и исполнительское мастерство военных оркестров. Национальность, блоковая принадлежность, вероисповедание и прочее не имеют значения".

Представление о военном музыканте как о любителе исключительно маршей ошибочно

После годичного перерыва на фестиваль в Москву вновь приехали музыканты из Беларуси: оркестр и рота почетного караула, всего 116 человек. Недавно военно-оркестровую службу и государственное учреждение "Образцово-показательного оркестра Вооруженных сил РБ" возглавил подполковник Игорь Хлебус, с которым обозревателю "СОЮЗа" удалось кратко побеседовать в толчее предпремьерного показа.

Игорь Евгеньевич, расскажите о ваших музыкальных пристрастиях.

Игорь Хлебус: Ошибочно представление о военном музыканте как о любителе исключительно маршей. С талантливым коллективом, а у нас он именно такой, можно играть все что угодно - от классики до рока. Возможности у оркестра безграничные, и я не запрещаю своим дирижерам экспериментировать в самых разных жанрах. Конечно, на концертах мы стараемся подбирать репертуар в зависимости от пристрастий публики. К тому же нам разрешено давать и коммерческие концерты, и тут, как нигде, профессионализм выходит на первый план: кто же купит билеты, если уровень исполнения низок?

Слышал, что костяк вашего оркестра сложился давно?

Игорь Хлебус: Это так! Есть музыканты, которые играют у нас по 20-30 лет. Вместе с тем много и молодежи, в основном это контрактники, но есть и гражданские вольнонаемные музыканты. Всего у нас работают 85 человек. Недавно мы ввели в состав еще и струнную секцию. Кроме большого состава есть биг-бэнд, ритм-секция, скрипичная группа.

Трудно маршировать строевым шагом по плацу, одновременно попадая в ноты?

Игорь Хлебус: Собственно этим и отличается военный оркестр от гражданского. Когда вы приходите на концерт классической музыки в филармонию, что вы видите: каждый музыкант удобно сидит на стуле, перед ним пюпитр с нотами, дирижер лицом к лицу… Наши коллеги всегда удивляются: как вы умудряетесь, двигаясь строевым шагом, правильно исполнять мелодию? Да, это очень сложно и достигается лишь упорными тренировками.

Сколько у вас выступлений запланировано на нынешнем фестивале?

Игорь Хлебус: Ну, во-первых, ежедневные выступления на Красной площади. Кроме того, мы дадим большой концерт в Сокольниках и концерт для детей на Красной площади.

Чем будете радовать московского зрителя?

Игорь Хлебус: На этот раз у нас чисто белорусская народная музыка. Много номеров из репертуара "Песняров". Здесь на площади во время марша будем играть несколько зажигательных мелодий, среди которых "Косив Ясь конюшину", "Мельница", "Полька" одного из белорусских композиторов и др.

Интересно, сколько получает военный музыкант?

Игорь Хлебус: Не буду называть цифры, скажу лишь, что командование нас не обижает и всегда идет навстречу. Сюда, например, мы приехали в новой форме, которая сконструирована на основе образцов, которые существовали на территории Беларуси в XVII-XIX веках.

Кстати

"Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: так, за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира. Что касается оружия участников военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", то оно хранится в комендатуре Кремля. Об этом в интервью РИА Новости сообщил комендант Кремля, генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников. Он уточнил, что контрольная проверка оружия проходит в Чкаловском. А дальше оно перевозится на территорию Московского Кремля и хранится в служебном помещении под охраной и сигнализацией. Там оно пломбируется, опечатывается в ящиках и выдается только тем, за кем оно закреплено, в день выступления или на репетиции. Холостыми патронами, как правило, тоже снабжает комендатура Кремля. "Даже специально закупали порох для мушкетов швейцарских гренадеров, которые принимали участие в фестивале в 2014 и 2018 годах", - отметил Сергей Хлебников.