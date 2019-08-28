Профессор Гавайского университета Крис Шулер предстал перед своими слушателями в виде объемной 3D-голограммы, сообщает местная газета Hawaii Tribune Herald. На такую высокотехнологичную уловку пришлось пойти для того, чтобы лекцию ученого могли прослушать в колледже архипелага Американского Самоа, расположенного в четырех тысячах километров от Гавайев.

Выступление Шулера, которое проходило в режиме реального времени, стало пилотным в рамках проекта сотрудничества между самоанским колледжем и Гавайским университетом. Проект этот под названием HoloCampus представляет собой систему удаленного обучения и обмена опытом, в основе которой лежит именно голографическая коммуникация, позволяющая студентам не только слушать преподавателя, но еще и общаться с ним так, словно он находится рядом.

Претворить такую смелую идею в жизнь помог подводный 67-терабитный оптоволоконный кабель длинной в 15 тысяч километров, который совсем недавно проложили по морскому дну от Новой Зеландии через Австралию и Американское Самоа к Гавайям.

Однако доселе невиданным технологическим чудом выступление Шулера назвать сложно. Первая лекция такого рода прошла еще в ноябре прошлого года в Имперском колледже Лондона и была посвящена роли женщин в развитии технологий. Тогда, несмотря на разные часовые пояса, перед британской аудиторией в режиме реального времени выступили спикеры из США, Канады и Сингапура.

К чудо-технологии не раз прибегали и мировые политики: индийский премьер Нарендра Моди в 2014 году, когда выдвигался на свою должность; турецкий президент Реджеп Эрдоган в том же году, когда решил выказать поддержку кандидатам на пост мэра города Измир; и бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон в 2017 году, когда во время предвыборной гонки выступал на митингах сразу в нескольких городах страны.