На матче Европа - США выступят пять отечественных легкоатлетов

Сразу пять российских легкоатлетов вошли в состав сборной Европы на матчевую встречу против команды США, который пройдет 9-10 сентября в Минске и станет последней репетицией перед чемпионатом мира в столице Катара Дохе (27 сентября - 6 октября).

В составе команды Европы, в который вошли 152 спортсмена, включены двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира-2015 в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков, чемпионка Европы-2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, лидер сезона в мужских прыжках в высоту Илья Иванюк и метатель молота Денис Лукьянов.

Призовой фонд встречи составит миллион евро. Победитель соревнований в каждой дисциплине получит 7000 евро, серебряный призер - 5000 евро, бронзовый - 4000, гонорары предусмотрены и для остальных. В эстафетах на денежный приз могут рассчитывать только призеры.