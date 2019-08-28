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28.08.2019 19:00
Рубрика: Спорт

В Джерси одеты

Наша сборная дома провела тестовый матч против островного клуба со 140-летней историей
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Мужская сборная России в рамках подготовки к стартующему 20 сентября розыгрышу Кубка мира в Японии провела в столице тестовый матч против одного из старейших клубов Европы "Джерси Редс" и потерпела поражение со счетом 22:35.
Сборная России и команда "Джерси Редс" на столичном стадионе «Слава» показали болельщикам классную игру. Фото: Пресс-служба Федерации регби России Сборная России и команда "Джерси Редс" на столичном стадионе «Слава» показали болельщикам классную игру. Фото: Пресс-служба Федерации регби России
Сборная России и команда "Джерси Редс" на столичном стадионе «Слава» показали болельщикам классную игру. Фото: Пресс-служба Федерации регби России

"Редс" с принадлежащего Великобритании островка Джерси площадью 118 квадратных километров и населением 105 тысяч был основан 140 лет назад. Сейчас эта команда выступает во втором дивизионе чемпионата английской лиги, она стала отличным спарринг-партнером для россиян.

Сборная России по регби проиграла клубу второй английской лиги

Международные матчи на столичном стадионе "Слава" сборная России не проводила аж с 2012 года. Поэтому заполненные процентов на 90 трибуны не удивили. Еще минут за 10 до старта игры к ретробудочке, в которой продавали билеты, вытянулась очередь из нескольких десятков человек. На самом стадионе царила классная атмосфера спортивного праздника.

Островитяне сразу показали класс. В первом тайме они довольно быстро совершили три "попытки" по левому флангу атаки, то есть занесли овальный мяч в "город" хозяев за лицевой линией. Такие действия в регби оцениваются в пять очков. Плюс все три двухочковые "реализации" оказались успешными. После заноса к точке приземления мяча проводится линия, перпендикулярная лицевой, игрок ударом ноги должен попасть "дыней" в верхнюю часть Н-образных ворот.

Состав сборной на Кубок мира главный тренер Лин Джонс должен назвать до конца августа

Уступая 0:21, россияне сумели активизироваться. Дальше матч пошел уже в равной борьбе, наши "попытки" срывали аплодисменты, трибуны не на шутку завелись, но победа все же осталась за крепкими и накачанными джерсийцами.

Фото: РИА Новости.
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Наставник нашей команды валлиец Лин Джонс за день до матча с "Редс" на пресс-конференции рассказал, что окончательный состав на Кубок мира назовет до конца августа. На 7 сентября запланирован еще один контрольный матч в Москве против ирландского клуба "Коннахт". Еще через пару дней национальная дружина отправится в Японию.

- Восемь лет назад на Кубке мира у нас была задача одержать одну победу и стать первой командой - дебютантом турнира, которой удалось выиграть. Мы были близки к этому, но уступили сборной США - 6:13. Сейчас мы уже не дебютанты, но цели у нас те же - мы еще ни разу не выигрывали на Кубке мира, так что наша задача - одержать первую победу, - сказал капитан россиян Василий Артемьев.

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