Названы самые богатые российские семьи

Состояние основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близких оценивается в 5,65 миллиарда. За год оно уменьшилось на 320 миллионов долларов. Тем не менее, Гуцериевы пятый год подряд сохраняют лидерство в списке самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.

В этом году учет состояния участников рейтинга начинался от 1,16 миллиарда долларов. Многие богачи не смогли преодолеть порог и вышли из списка.

Второе же место заняла семья Ротенбергов с состоянием 5,18 миллиарда долларов.

На третьей строчке расположилась семья Шаймиевых. Первый президент Татарстана и его сыновья Радик и Айрат - самые богатые жители республики.

Также в десятку самых богатых российских семей вошли: Гапонцевы (два миллиарда долларов), Евтушенковы (1,94 миллиарда долларов), Рахимкуловы (1,89 миллиарда долларов), Линники (1,6 миллиарда долларов), Саркисовы (1,6 миллиарда долларов), Бажаевы (1,51 миллиарда долларов) и Михайловы (1,16 миллиарда долларов).