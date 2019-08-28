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Не только в кино. Aladdin и Lion King перезапустят на игровых консолях

Текст:   Богдан Бобров
28.08.2019,  
13:52
Фото: Disney Фото: Disney
Фото: Disney

Компания Disney в этом году перезапустила на больших экранах в качестве игровых фильмов два классических мультфильма - Аладдин и Король Лев. В свое время по мотивам обеих лент на 16-битных приставках Sega и Nintendo выходили достаточно популярные игры.

Судя по всему, коммерческий успех в прокате подтолкнул Disney выжать еще немного денег из ностальгирующей аудитории.

Так, на GameStop Con неожиданно анонсировали переиздание Aladdin и The Lion King на современных консолях - PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Стоит отметить, что это не полноценный ремейк, а ремастер с оригинальным саундтреком и "подтяжкой" разрешения до комфортного по нынешним меркам 1080p.

Помимо этого, в сборник будет добавлен интерактивный "помощник", позволяющий "перемотать" сложный эпизод или показать подсказку - игры в 90-ые были суровыми, и оба платформера по степени сложности запросто дадут фору любому из современных Dark Souls-подобных проектов.

Релиз сборника намечен на октябрь текущего года.

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