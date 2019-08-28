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28.08.2019 19:56
Рубрика: В мире

Бундесвер остался без сапог

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Военнослужащие немецкого бундесвера уже много лет страдают от острой нехватки современной обуви. Об этом сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет минобороны ФРГ, предоставленный по парламентскому запросу. Солдатам придется ждать новых армейских ботинок на полтора года дольше, чем планировалось.
Фото: Rheinmetall Group
Германия представила новый миномет для спецназа и пехоты

"Оторванные подошвы, стертые до волдырей ноги... Многие вынуждены в частном порядке покупать подходящие берцы, не одобренные начальством", - пишет издание. Минобороны не успеет завершить в 2020 году масштабное "переобувание" немецких военных, задуманное еще несколько лет назад, теперь сроки сдвигаются до конца второго квартала 2022-го. Все дело в "ограниченных мощностях производства". Вместо неудобных "универсалов" каждому бойцу должны выдать по две пары тяжелых зимних ботинок и по одной паре летних. Пока из 183 тысяч мужчин и женщин, служащих в рядах вооруженных сил ФРГ, около 160 тысяч получили половину комплекта на зиму, но второй пары им не досталось. С летними ботинками дела обстоят еще хуже: их обладателями стали чуть более 30 тысяч солдат. "Какой-то абсурд, что приходится ждать так долго, пока всю армию снабдят новой обувью. Речь идет не о моде - о безопасности. Представьте, что пожарные выйдут тушить пожары в тапочках", - негодует депутат из фракции "свободных демократов" Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая и составляла запрос в оборонное ведомство. С ней согласны читатели Tagesspiegel. "Телевизоры, возможность ухода за детьми, гендерно нейтральные туалеты в армии - все это прекрасно! Но в боевой обстановке солдатам порой приходится бежать, чтобы спасти свою жизнь. Они должны получить снаряжение немедленно", - пишет один из пользователей.

Немало хлопот доставляют и новые армейские ботинки. Хотя пилотные образцы прошли тесты в лаборатории, их материал нельзя назвать совсем уж комфортным. В соответствии с новыми стандартами кожа должна не только "дышать" и регулировать температуру ног, но также не стираться в условиях пустыни и сохранять водонепроницаемость в течение 72 часов.

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