"Оторванные подошвы, стертые до волдырей ноги... Многие вынуждены в частном порядке покупать подходящие берцы, не одобренные начальством", - пишет издание. Минобороны не успеет завершить в 2020 году масштабное "переобувание" немецких военных, задуманное еще несколько лет назад, теперь сроки сдвигаются до конца второго квартала 2022-го. Все дело в "ограниченных мощностях производства". Вместо неудобных "универсалов" каждому бойцу должны выдать по две пары тяжелых зимних ботинок и по одной паре летних. Пока из 183 тысяч мужчин и женщин, служащих в рядах вооруженных сил ФРГ, около 160 тысяч получили половину комплекта на зиму, но второй пары им не досталось. С летними ботинками дела обстоят еще хуже: их обладателями стали чуть более 30 тысяч солдат. "Какой-то абсурд, что приходится ждать так долго, пока всю армию снабдят новой обувью. Речь идет не о моде - о безопасности. Представьте, что пожарные выйдут тушить пожары в тапочках", - негодует депутат из фракции "свободных демократов" Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая и составляла запрос в оборонное ведомство. С ней согласны читатели Tagesspiegel. "Телевизоры, возможность ухода за детьми, гендерно нейтральные туалеты в армии - все это прекрасно! Но в боевой обстановке солдатам порой приходится бежать, чтобы спасти свою жизнь. Они должны получить снаряжение немедленно", - пишет один из пользователей.
Немало хлопот доставляют и новые армейские ботинки. Хотя пилотные образцы прошли тесты в лаборатории, их материал нельзя назвать совсем уж комфортным. В соответствии с новыми стандартами кожа должна не только "дышать" и регулировать температуру ног, но также не стираться в условиях пустыни и сохранять водонепроницаемость в течение 72 часов.