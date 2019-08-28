NYT: Китай вербует шпионов через сервис LinkedIn

Газета The New York Times обвинила Китай в вербовке шпионов через социальную сеть LinkedIn. Это единственная крупная американская платформа, которая не заблокирована в Китае. Многие пользователи обращаются к ней для поиска работы.

По информации издания, предложения о подобном "трудоустройстве" получали, в том числе, высокопоставленный чиновник в администрации экс-президента США Барака Обамы, который занимался внешней политикой, и бывший сотрудник министерства иностранных дел Дании.

Как отметил директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Иванин, искать сотрудников в Сети выгоднее, чем направлять шпионов в США с целю вербовки. Он назвал LinkedIn "лучшей площадкой для сбора информации".