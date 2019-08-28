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28.08.2019 15:57
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Обнаружена вероятная причина аллергии на татуировки

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Недавнее исследование международной группы ученых при Федеральном институте оценки рисков (Германия, BfR) обнаружило вероятную причину аллергии на татуировки. Оказалось, что в организм человека, которому наносят татуировки, попадают не только токсичные вещества из чернил, но и металлические частицы игл. В их состав входят железо, никель и хром, которые являются аллергенами, говорится в статье, опубликованной в Springer Link.

Фото: Pixabay
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Ранее ученые считали, что аллергию вызывают цветные чернила, которые скапливаются под кожей и в лимфатических узлах. Теперь впервые показано, что именно металлические наночастицы могут стать причиной аллергических реакций.

Для исследования ученые брали фрагменты кожи и лимфатических узлов у умерших людей, которые были татуированы. Они обнаружили частицы, состоящие из смеси железа, хрома и никеля и рядом - частицы титана. Так появилась гипотеза: этот железо-хром-никелевый "коктейль" - из татуировочных игл. А титан, чрезвычайно твердый металл, встречается во многих цветах татуировок. Иглы для татуировки состоят из 6-8% никеля, 15-20% хрома и стали, которая в основном состоит из железа.

Известно, в частности, что хром и никель способствуют аллергии или вызывают гиперчувствительность на месте татуировки.

Чтобы подтвердить гипотезу, ученые исследовали 50 различных татуировочных чернил на предмет содержания в них хрома и никеля. Ни один из этих металлов в чернилах не был обнаружен. Они также татуировали свиную кожу двумя разными цветами, один из которых содержал чернила с диоксидом титана - белым пигментом, а другой был черным, без титана. Впоследствии оказалось, что у той свиньи под кожей было значительно больше металлических частиц, которой ставили тату титансодержащей краской. А игла при этом, как показал электронный микроскоп, была значительно истерта. Дело в том, что диоксид титана действует как жесткий абразив, стирающий частицы иглы, которые попадают затем под кожу.

Фото: iStock
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Инес Шрайвер, ведущий автор исследования, сказала: "Я предполагала найти какой-нибудь металл под кожей, но тем не менее меня удивили результаты", пишет Zeit Online.

Чтобы обнаружить металлические частицы, ученые использовали рентгеновский флуоресцентный анализ. Этот метод позволил им точно определить, что находится во фрагментах татуированной кожи. К слову, эта же исследовательская группа два года назад обнаружила, что цветные пигменты из чернил переносятся вместе с наночастицами металлов в лимфатические узлы и остаются там в течение многих лет, рассказывает Nature.

Несмотря на то, что получены довольно убедительные доказательства причины попадания металлических частиц под татуированную кожу, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить степень влияния наночастиц иглы на возникновение побочных реакций.

Проведенное исследование не может доказать прямую связь с развитием аллергии, поэтому требуются более масштабные эпидемиологические расследования.

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