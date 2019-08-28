Один из старейших футбольных клубов исключен из чемпионата Англии

Футбольный клуб "Бери" из-за проблем с финансированием был исключен из числа участников чемпионата Англии. Подобное в этой стране в последний раз происходило в 1992 году.

"Бери" является одним из старейших клубов Англии. Он был основан 134 года назад - в 1885 году. За свою богатую историю клуб дважды выигрывал Кубок Англии - в 1900 и 1903 годах. В последние годы команда выступала не слишком успешно, балансируя между Лигой 1 и Лигой 2.

Кстати, "Бери" навечно вписал свое имя в летопись английского футбола. В мае 2005 года эта команда первой в истории забила тысячу мячей в первых четырех дивизионах английской лиги. Год спустя "Бери" прославился еще раз, но с негативной стороны. За то, что тренер выпустил на поле дисквалифицированного игрока в матче Кубка Англии, команда была снята с турнира.

В последние годы "Бери" испытывал серьезные проблемы с финансированием. Лига несколько раз выносила предупреждения владельцу клуба Стиву Дейлу с требованием предоставить финансовые гарантии, однако это сделано не было. Надежда на спасение у болельщиков появилась на днях, когда о желании купить клуб объявила компания C& N Sporting Risk Limited. Но они отказались от сделки после изучения текущих дел в "Бери". Английская футбольная лига приняла решение об исключении команды из турнира. Теперь игрокам и тренерскому штабу нужно срочно подыскивать работу, а местным болельщикам - искать новый клуб, который можно поддерживать.

В аналогичной ситуации оказался и "Болтон". Этому клубу исполнилось 145 лет, он является одним из самых старых клубов мира. В 1888 году он стал одним из клубов - основателей чемпионата Англии по футболу. Ему дано две недели на решение проблем, иначе и эту команду исключат из соревнований.

Пока в Лиге 1 осталось 23 клуба, по итогам сезона вылетит на одну команду меньше, чтобы в следующем чемпионате восстановилось необходимое количество клубов - 24.