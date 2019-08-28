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28.08.2019 20:38
Рубрика: Культура

Война полов в разгаре

Открылся 76-й Венецианский кинофестиваль
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Одна из самых ожидаемых премьер Мостры - дело Дрейфуса в интерпретации Романа Полански. Фото: MEGOGO Distribution Одна из самых ожидаемых премьер Мостры - дело Дрейфуса в интерпретации Романа Полански. Фото: MEGOGO Distribution
Одна из самых ожидаемых премьер Мостры - дело Дрейфуса в интерпретации Романа Полански. Фото: MEGOGO Distribution

В среду на острове Лидо открылся 76-й Венецианский кинофестиваль - старейшина кинофорумов.

В число фильмов, претендующих на Золотого льва, новинки из России снова не попали. Я бы не искал здесь политику - на картины фестивального уровня в нашем кино пошли неурожайные годы. Из заметных названий конкурса: "Осиная сеть" Оливье Ассайаса с Пенелопой Крус - триллер из 90-х годов о пяти кубинцах, которые в США были обвинены в шпионаже, "О бесконечности" автора меланхолических наблюдений за повседневностью шведа Роя Андерссона; "Почетный гость" канадца Атома Эгояна - об учительнице, уличенной в злоупотреблении властью, космическая драма с Бредом Питтом "К звездам" Джеймса Грэя, "Джокер" Тодда Филлипса с Йоахимом Фениксом.

Фото: instagram.com / keanu_reeves_officialfan
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Серьезные разоблачения международных финансовых махинаций с участием видных политиков обещает "Прачечная" Стивена Содерберга с Мерил Стрип и Гэри Олдмэном. Нашумевшему "делу Дрейфуса" посвящена картина Романа Полански "Я обвиняю" ("Офицер и шпион") с Жаном Дюжарденом - это первое за многие годы участие 86-летнего опального режиссера в крупном фестивале. На церемонии открытия показали европейский дебют японца Хирокадзу Корээда "Правда". Катрин Денев играет киноактрису, а Жюльетт Бинош - ее дочь, приехавшую к ней в Париж с мужем (Итан Хоук). Радость встречи обернется адом, причиной которого станут мемуары стареющей звезды: тщательно скрываемые скелеты гурьбой вываливаются из семейных шкафов.

Бурю надежд в среде любителей рока вызывает фильм, которым фестиваль завершится 7 сентября, - "Сожженная оранжевая ересь" Джузеппе Капотонди, где играет 75-летний Мик Джаггер. Зрителям обещан элегантный эротический триллер в стиле нуар об очередной встрече преступного мира с миром искусства.

Как сказано в фильме лучших времен, "в джазе только девушки"

В секции "Горизонты" есть фильмы из Украины и Грузии - "Атлантида" Валентина Васяновича и "Преступник" Дмитрия Мамулии, снятый в копродукции с Россией.

Программа фестиваля вызвала резкую критику феминистских организаций: несмотря на декларацию о гендерном паритете (на мой взгляд, нелепую), Мостра вновь не нашла достаточного числа фильмов, снятых женщинами и достойных главного конкурса, - их всего два из 21: "Идеальный кандидат" Хайфы Аль-Мансур (Саудовская Аравия) и "Детские зубки" австралийки Шеннон Мерфи. Ярость активисток движения #MeToo подогрета и тем, что в конкурс попал ненавидимый ими Роман Полански - не только выдающийся режиссер, но и беглый насильник, укрывшийся от суда в Европе.

Фото: REUTERS
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Кроме того, дирекцию критикуют за то, что в программах Мостры опять фигурирует продукция стрим-гиганта Netflix - она представлена одной из самых значимых картин конкурса "Прачечная" Содерберга. Напомню, что и в прошлом году козырем Венеции стала "Рома" Альфонса Куарона, тоже сработанная концерном Netflix: она взяла Золотого льва, а затем была удостоена премий БАФТА, "Золотой глобус" и "Оскар".

Инициированная этими наскоками нервозность не могла не привести к перекосам в политике расстроенной дирекции: все жюри возглавляют дамы. Главным жюри руководит аргентинка Лукресия Мартель - автор непримечательных фильмов типа "Женщина без головы". Понятно, что такой чести она удостоена только потому, что женщина, но теперь она сможет решать судьбу картин таких мастеров, как Андерссон или Полански. Во главе жюри "Горизонтов" - еще менее известная Сузанна Никкьярелли. Как сказано в фильме лучших времен, "в джазе только девушки", у каждой свои недостатки.

В афише секции "Венецианские классики" - "Калина красная" Василия Шукшина. Секция основана в 2012 году, в ней показывают лучшие образцы отреставрированных классических фильмов. Россию здесь представляли "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии, "Восхождение" Ларисы Шепитько. Программа конкурсная: студенты творческих вузов определят своего фаворита. Руководит ими режиссер Констанца Кватрильо. В программе "Белый шейх" Федерико Феллини, "Костлявая смерть" и "Стратегия паука" Бернардо Бертолуччи, "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Мартина Скорсезе, "Попытка преступления" Луиса Бунюэля, "Автокатастрофа" Дэвида Кроненберга и другие сокровища киноархивов.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным 76-й Венецианский кинофестиваль
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