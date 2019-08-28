Открыта гигантская планета, не похожая ни на одну другую

Астрономы из Калифорнийского технологического института (США) обнаружили гигантскую планету, масса которой в три раза превышает массу Юпитера и которая вращается вокруг своей звезды по крайне длинной и вытянутой орбите.

Отчет об исследовании опубликован на сайте института. Исследователи отмечают, что траектория движения космического гиганта является крайне необычной. Если бы эта планета вдруг попала бы в нашу Солнечную систему, то она двигалась бы из Главного пояса астероидов до Нептуна и даже могла бы выйти за его пределы.

"Эта планета не только не похожа на планеты нашей Солнечной системы, она не похожа ни на одну из обнаруженных нами экзопланет, - говорит ведущий автор исследования Сара Блант. - Другие планеты, обнаруженные нами вдали от своих звезд, имеют тенденцию к орбитам с очень низкими эксцентриситетами, то есть их орбиты являются более круговыми".

Тот факт, что обнаруженный гигант имеет очень высокий эксцентриситет, говорит об уникальности его формирования. Вероятно, эта планета появилась и развивалась совсем не так, как все остальные известные науке планеты.

К слову, гигант был обнаружен методом радиальных скоростей. Он помогает находить новые миры, отслеживая, как их родительские звезды "покачиваются" в ответ на гравитационные воздействия этих планет.

Гигант получил название HR 5183 b. Он обращается вокруг своей родительской звезды HR 5183, известной еще с 1990-х годов, примерно каждые 45-100 лет.

"Эта планета проводит большую часть своего времени во внешней части планетной системы своей звезды на очень высокой эксцентричной орбите, - говорит соавтор исследования Эндрю Говард. - Затем она начинает ускоряться и резким рывком огибает свою звезду. Это создает оригинальную сигнатуру в данных. Поэтому мы уверены, что это настоящая планета, хотя мы еще и не наблюдали ее полную орбиту".

Ученые уже предложили наиболее вероятный сценарий. По их мнению, когда-то обнаруженная планета имела соседа примерно такого же размера. Когда две планеты приблизились достаточно близко друг к другу, одна из них вытолкнула другую из звездной системы, заставив HR 5183 b выйти на свою необычную орбиту.