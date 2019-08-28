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28 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(7948)

Сведения о партиях

Опубликован 28 августа 2019 г.

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация следующих политических партий и их региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией:

1. Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России" (решение Верховного Суда Российской Федерации вступило в силу 20 июля 2019 г.).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 6 августа 2019 г. за ГРН 2197700213181.

2. Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России" (решение Верховного Суда Российской Федерации вступило в силу 16 июля 2019 г.).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 6 августа 2019 г. за ГРН 2197700213170.

3. Политическая партия "Города России" (решение Верховного Суда Российской Федерации вступило в силу 19 июля 2019 г.).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 6 августа 2019 г. за ГРН 2197700213148.

4. Всероссийская политическая партия "Народная партия России" (решение Верховного Суда Российской Федерации вступило в силу 19 июля 2019 г.).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 6 августа 2019 г. за ГРН 2197700213137.

5. Политическая партия "Союз Горожан" (решение Верховного Суда Российской Федерации вступило в силу 18 июля 2019 г.).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 6 августа 2019 г. за ГРН 2197700213159.

6. Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России" (решение Верховного Суда Российской Федерации вступило в силу 19 июля 2019 г.).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 6 августа 2019 г. за ГРН 2197700213160.

Информация предоставлена Минюстом России

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