Педиатр рассказал о правилах подготовки первоклассников к школе

Подготовку ребенка к первому классу следует начинать с организации правильного распорядка дня и обустройства рабочего места. Об этом представителям СМИ рассказал главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.

Первый шаг, по словам медика, - это поэтапная подготовка будущего школьника к раннему подъему. Для этого нужно будить ребенка на 20 минут раньше каждый день. Что касается утренних сборов и дороги в школу, то эти процессы следует отрепетировать заранее. Кроме того, родители должны заранее определиться, кто будет провожать школьника до учебного заведения и встречать его после завершения занятий.

Не менее важно и правильно обустроить рабочее место. Так, стул и письменный стол должны быть подобраны под рост ребенка. Из обязательных атрибутов также наличие собственного шкафа или тумбочки для хранения учебников, тетрадей и письменных принадлежностей.