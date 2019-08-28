Пекин: США не смогут обойтись без китайского рынка

В Китае насчитывается почти 1,4 миллиарда потребителей, из которых более 400 миллионов человек со средним уровнем дохода. Огромный рыночный потенциал и растущий потребительский спрос дают китайскому рынку уникальную в мире покупательскую способность. Национальная ассоциация розничной торговли США признала, что покинуть Китай, второй по величине экономический субъект мира, нереально.

На фоне замедления темпов роста глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вложения зарубежных компаний в Китай выросли вопреки этой тенденции. За первые семь месяцев этого года в КНР было создано более 24 тысяч новых предприятий с иностранными инвестициями, объем реально используемого иностранного капитала превысил 530 миллиардов юаней, что на 7,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как единственная страна в мире, обладающая всеми промышленными категориями в отраслевой классификации ООН, Китай может обеспечивать полную цепочку производства и поставки, что снижает себестоимость. Китай занимает первое место в мире по объему производства более 200 промышленных продуктов.

В стране 900 миллионов рабочих, каждый год 8 миллионов студентов получают диплом о высшем образовании, по их числу страна лидирует в мире. Китай поднялся до 14-го места в мире по инновационному индексу. Никакие предприятия не смогут игнорировать огромный рынок с таким населением. Преимущество особенных ресурсов страны, неустанные усилия китайского народа, стремления Китая к сотрудничеству, а также непрерывное расширение внешней открытости - все это определяет статус "фабрики мира". По мере реализации мер по расширению внешней открытости Китай даст больше коммерческих возможностей предприятиям с иностранным капиталом.