Пекин: США не смогут обойтись без китайского рынка

Новости

На Алтае перекрыли крупный канал поставки наркотиков 17:02
К интернету подключен первый соцобъект по программе "Цифровая экономика" 16:55
Бывший посол России в Британии Яковенко станет ректором Дипакадемии 16:53
Фестиваль "PROлето" на Сахарова и ВДНХ удивит гостей яркой программой 16:47
На Вологодчине в дикую природу выпустили четверых медвежат-сирот 16:43
Во Владивостоке из-за дождей введен режим ЧС 16:33
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными 16:24
Псковского таможенника заподозрили в краже санкционного сыра 16:22
Захарова: Американские сенаторы знали, что находятся в стоп-листе 16:20
ВЦИОМ: Расходы россиян на подготовку детей к школе выросли вдвое 16:12
На Дону нашли филигранный замок-собачку эпохи Ренессанса 16:09
В Ленобласти суд рассмотрит дело о доноре с ВИЧ 16:08
Suzuki и Toyota создали новый автомобильный альянс 16:01
Ливни в Японии блокировали работу Toyota и Lexus 15:58
В Крыму изменится алгоритм начисления зарплаты учителям 15:57
Обнаружена вероятная причина аллергии на татуировки 15:57
Гиперзвуковой вариант ракеты BrahMos создадут через 7-8 лет 15:51
В Испании дети массово заболели "синдромом оборотня" 15:50
Вышел трейлер комедии Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым 15:50
Певец Эд Ширан уйдет со сцены на полтора года 15:46
Россия получила несколько заявок на покупку МиГ-35 15:44
Минздрав взял на контроль ситуацию с хирургами в Нижнем Тагиле 15:37
Один из пропавших под Саратовом рыбаков найден мертвым 15:33
79-летний актер Эммануил Виторган вновь стал отцом 15:30
В Германии обрадовались освобождению Вышинского 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
28.08.2019 16:44
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин: США не смогут обойтись без китайского рынка

Китай продолжает предостерегать США от эскалации торгового конфликта. В ответ на прозвучавшие в Вашингтоне призывы за выход американских компаний с китайского рынка в Пекине отметили, что транснациональным корпорациям, в том числе американским, трудно расстаться с Китаем, который считается "мировой фабрикой", передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае насчитывается почти 1,4 миллиарда потребителей, из которых более 400 миллионов человек со средним уровнем дохода. Огромный рыночный потенциал и растущий потребительский спрос дают китайскому рынку уникальную в мире покупательскую способность. Национальная ассоциация розничной торговли США признала, что покинуть Китай, второй по величине экономический субъект мира, нереально.

На фоне замедления темпов роста глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вложения зарубежных компаний в Китай выросли вопреки этой тенденции. За первые семь месяцев этого года в КНР было создано более 24 тысяч новых предприятий с иностранными инвестициями, объем реально используемого иностранного капитала превысил 530 миллиардов юаней, что на 7,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как единственная страна в мире, обладающая всеми промышленными категориями в отраслевой классификации ООН, Китай может обеспечивать полную цепочку производства и поставки, что снижает себестоимость. Китай занимает первое место в мире по объему производства более 200 промышленных продуктов.

В стране 900 миллионов рабочих, каждый год 8 миллионов студентов получают диплом о высшем образовании, по их числу страна лидирует в мире. Китай поднялся до 14-го места в мире по инновационному индексу. Никакие предприятия не смогут игнорировать огромный рынок с таким населением. Преимущество особенных ресурсов страны, неустанные усилия китайского народа, стремления Китая к сотрудничеству, а также непрерывное расширение внешней открытости - все это определяет статус "фабрики мира". По мере реализации мер по расширению внешней открытости Китай даст больше коммерческих возможностей предприятиям с иностранным капиталом.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не выдвигают условия для саммита "нормандской четверки"
Косачев надеется на "системные сдвиги" в подходах Киева к России
Россия получила несколько заявок на покупку МиГ-35
Раскрыты объемы "секретной" российской экономики
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019