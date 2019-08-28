Певец Эд Ширан уйдет со сцены на полтора года

На заключительном концерте самого масштабного гастрольного тура Divide (он длился более двух лет!) британский певец Эд Ширан поделился, что в ближайшие 18 месяцев он отдохнет от выступлений и будет проводить больше времени с женой Черри Сиборн.

Последний концерт мирового турне состоялся в английском городе Ипсвич. "Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года", - поделился Ширан с фанатами в своем Instagram.

Одноименный тур в поддержку альбома Divide начался в марте 2017 года. Гастроли Ширана уже назвали самыми масштабными в истории: в рамах выступлений за два с небольшим года было продано почти 9 миллионов билетов на сумму 775,6 млн долларов - больше, чем собирали Мадонна, Coldplay, The Rolling Stones или U2 за аналогичные гастроли.