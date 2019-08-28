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Популярное Android-приложение оказалось опасным

Текст:   Антон Благовещенский
28.08.2019,  
17:36
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Лаборатория Касперского" сообщила об обнаружении вредоносного кода в популярном приложении CamScanner для смартфонов на базе операционной системы Android.

В настоящее время оно удалено из каталога Google Play, однако, по данным экспертов, его загрузили более 100 миллионов раз.

Специалисты компании обратили внимание на возможную вредоносную деятельность приложения после жалоб пользователей на странице CamScanner. В одной из свежих версий программы они обнаружили вирус Trojan-Dropper.AndroidOS.Necro.n.

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С его помощью злоумышленники могли атаковать мобильные устройства, которыми могли управлять по своему усмотрению - демонстрировать навязчивую рекламу или красть деньги с мобильного счета путем оформления платных подписок.

В настоящее время программа удалена из каталога, а пользователям, установившим CamScan, рекомендуется стереть ее со смартфонов.

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