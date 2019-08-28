Порье признался в нежелании бороться с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных стилей Дастин Порье признался, что не хочет, чтобы его бой против чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова свелся бы к борьбе в партере.

Американский боец, который имеет в своем активе 25 побед и 5 поражений, накануне поединка против Нурмагомедова, который состоится седьмого сентября в Абу-Даби, рассказал о том, какой сценарий развития поединка стал бы для него наименее желательным.

"У Хабиба очень высокий уровень ведения борьбы. Он является отличным бойцом, но в тренировочном лагере я тоже уделял много времени этому элементу. Однако поединок с ним не должен скатиться к одной борьбе", - сказал Порье ТАСС.

Ранее американец пообещал, что россиянин седьмого сентября испытает много боли, а также заявил, что Нурмагомедов будет истекать кровью.