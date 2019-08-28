Правительство Беларуси утвердило программу безопасности полетов

Она позволяет, уточняет источник в правительстве, обеспечить необходимый уровень безопасности полетов и на практике реализовать требования Чикагской конвенции и Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, положений Воздушного кодекса Беларуси, других государственных и международных актов законодательства в области гражданской авиации.

Кроме того, программой определяются и меры, которые касаются "эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационного обслуживания, деятельности аэропортов и технического обслуживания воздушных судов, предоставления услуг в других областях".

Разработаны в документе и средства контроля за обеспечением безопасности полетов, которые соразмерны со степенью сложности авиационной деятельности в государстве. Более того. Для эффективности и сохранения актуальности национальной программы ее положения планируется пересматривать не реже одного раза в три года.

Реализация данного документа обеспечит гармонизацию национального законодательства с международными требованиями ИКАО, их применение на практике, непрерывный мониторинг и регулярную оценку уровня безопасности полетов.