В мире
28.08.2019 18:03
Текст: Юрий Сизов

Правительство Беларуси утвердило программу безопасности полетов

Полеты самолетов гражданской авиации Беларуси в почти пятьдесят крупнейших городов мира, расположенных в трех десятках стран Европы и Азии, потребовали от правительства и адекватной корректировки программы безопасности воздушного сообщения. Соответствующая национальная программа утверждена в конце августа постановлением Совета Министров, сообщает пресс-служба кабмина.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Она позволяет, уточняет источник в правительстве, обеспечить необходимый уровень безопасности полетов и на практике реализовать требования Чикагской конвенции и Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, положений Воздушного кодекса Беларуси, других государственных и международных актов законодательства в области гражданской авиации.

Фото: Pixabay
Беларусь назвали самой пунктуальной страной в рейтинге задержек авиарейсов

Кроме того, программой определяются и меры, которые касаются "эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационного обслуживания, деятельности аэропортов и технического обслуживания воздушных судов, предоставления услуг в других областях".

Разработаны в документе и средства контроля за обеспечением безопасности полетов, которые соразмерны со степенью сложности авиационной деятельности в государстве. Более того. Для эффективности и сохранения актуальности национальной программы ее положения планируется пересматривать не реже одного раза в три года.

Реализация данного документа обеспечит гармонизацию национального законодательства с международными требованиями ИКАО, их применение на практике, непрерывный мониторинг и регулярную оценку уровня безопасности полетов.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»