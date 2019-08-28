Премьер РБ Сергей Румас представил программу действий по ускорению интеграции

Обновленную программу действий по реализации положений Союзного договора премьер-министр белорусского Правительства Сергей Румас направит Президенту Беларуси, Председателю Высшего Госсовета Александру Лукашенко. Накануне были обсуждены основные моменты документа. В принципе белорусский Президент одобрил подходы, которые Правительство согласовало с российскими коллегами.

Вопрос интенсификации белорусско-российского сотрудничества все более материализуется в виде конкретных планов и предложений. Создана и активно работает совместная рабочая группа, которую с белорусской стороны возглавил министр экономики Дмитрий Крутой, а с российской - глава аналогичного министерства Максим Орешкин. На встрече в Санкт-Петербурге Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшейся в рамках Форума регионов, белорусский Президент предложил завершить все согласования к 20-летию Союзного государства, то есть к концу нынешнего года.

Итак, что же предполагает новая программа? Как пояснил Сергей Румас, она не содержит вопросов политического характера и направлена на реализацию экономических положений. Она предусматривает механизмы, когда у двух стран будет единый рынок. Для этого субъекты хозяйствования должны находиться в равных условиях. Это касается в том числе одинаковых цен на энергоносители, поскольку на них приходится основная часть затрат предприятий. Одинаковыми должны быть и налоговая нагрузка, и регуляторные требования. Этот набор финансово-экономических и управленческих инструментов позволит белорусским предприятиям получить равный доступ на российский рынок, а российским - на белорусский. Ведь интеграция наших государств - дорога с двухсторонним движением.

Новая программа предусматривает механизмы, при которых у Беларуси и России будет общий рынок

Путь к этой цели непрост. В первых числах сентября, сообщил Сергей Румас, намечена его встреча с Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, где предполагается парафировать программу действий по интенсификации белорусско-российского сотрудничества в рамках Союзного государства. Сергей Румас заявил, что после парафирования программы правительствами она будет опубликована. А к первому ноября государственные органы двух стран должны разработать 28 "дорожных карт" действий по различным секторам экономики.

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В Минске состоялась встреча руководителя МИД Беларуси Владимира Макея и Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты. Обсуждены вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства, а также деятельность Посткома Союзного государства.