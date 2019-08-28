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Рубрика: Власть

Наука службы

Преподаватели военных кафедр получат подъемные пособия
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, дающую право на подъемное пособие военнослужащим, получившим назначение в военно-учебный центр при каком-то вузе.
Фото: Виталий Невар/ ТАСС
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"Должности преподавателей в военно-учебных центрах не являются воинскими, но при этом занимают их военнослужащие. По закону военнослужащих могут направлять на такие должности, не приостанавливая службу, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Сегодня при переводе из своей воинской части в военно-учебный центр офицер не получает подъемного пособия, выплачиваемого военнослужащим при переводе на новое место службы. Причина в том, что в законе такие выплаты предусмотрены только при назначении на воинскую должность. Конституционным судом такое положение было признанно не соответствующим Основному закону. Подготовленный проект защищает социальные права военнослужащих".

Власть Безопасность Армия Общество Образование Все о выплатах военнослужащим
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