Проблемы со здоровьем у Месси не подтвердились

Сообщения о рецидиве травмы аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси не подтвердились. Футболист продолжает восстанавливаться после повреждения, но по-прежнему не называется точный срок его возвращения.

Как сообщил журналист Альфредо Мартинес в Twitter, медицинский штаб каталонского клуба отрицает наличие рецидива у Месси.

На матч с "Осасуной", который состоится в субботу, Месси прибудет, но тренерский штаб разрешит аргентинцу выйти на поле только при условии, что он будет готов на 100 процентов. В противном случае Месси сможет вернуться в строй только после перерыва на матчи сборных.