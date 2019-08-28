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28.08.2019 08:12
Рубрика: Власть

Пушков: Польша неинтересна как партнер ни Германии, ни России

Текст: Сергей Новиков

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявления замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка, который ранее сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"В МИД Польши только и умеют все, что не по нраву Варшаве, сравнивать с пактом Риббентропа-Молотова", - написал Пушков на своей странице в Twitter.

По мнению сенатора, "сравнивать Северный поток-2 с пактом особенно глупо", поскольку проект никак не затрагивает Польшу.

"Она просто остается в стороне, ибо глубоко неинтересна как партнер ни Германии, ни России", - резюмировал сенатор.

Ранее польский замминистра Шинковский высказался против строительства Россией газопровода, посчитав его договоренностью между РФ и Германией, не учитывающей интересы других страны Европы. Он так же высказал надежду на помощь США в том, чтобы помешать реализации этого проекта.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Польша Газопровод "Северный поток-2"
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