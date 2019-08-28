Раскрыт секрет могущества империи инков

Команда исследователей из Национального музея естественных наук Чили опубликовала статью, объясняющую, каким образом инкам удавалось сохранять власть над своей обширной, но разрозненной империей. Секрет заключался в появлении новой формы идеологического насилия на окраинах этого государства.

Исследование опубликовано в журнале Latin American Antiquity, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Ученые объясняют, как цивилизации инков, создавшей огромную империю, удавалось сохранять власть над покоренными народами.

По их мнению, в конце доколумбовой эпохи инкам становилось все труднее удерживать власть. И тогда они создали новую форму идеологического воздействия. Произошло это около 1476 года и продолжалось примерно до 1534 года.

Инки использовали примитивную и варварскую, но крайне эффективную меру устрашения. Они отрубали некоторым представителям покоренных народов головы и проводили с ними определенные ритуальные церемонии. Эти черепа служили напоминанием о силе и жестокости инков.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав древние останки, найденные еще в 2003 году в долине Копьяпо на севере Чили. Там располагалась деревня под названием Иглесия Колорада, а рядом был медный рудник. На нем работали покоренные местные жители.

Всего было изучено четыре черепа. Три из них принадлежали женщинам в возрасте от 16 до 30 лет. Один череп принадлежал подростку в возрасте 11-13 лет.

Исследователи отмечают, что "использование шокирующих и мощных проявлений насилия могло помочь продемонстрировать политический контроль и обеспечить соблюдение правил, установленных инками".

Они предполагают, что Иглесия Колорада была одним из центров сопротивления. Кстати, в отличие от других поселений империи, в этой деревне в захоронениях не встречается керамика инков. По мнению ученых, это тоже могло быть одной из форм сопротивления господству.