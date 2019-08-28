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28.08.2019 08:05
Рубрика: Экономика

Раскрыты объемы "секретной" российской экономики

Текст: Екатерина Ясакова

Расходы российской экономики на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей (это примерно 5,3 процента ВВП). Такие расчеты произвели журналисты, опираясь на данные Росстата о национальных счетах России в 2014-2018 годах.

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Как отмечается, Росстат исключил данные о расходах по двум этим категориям из-за их секретности.

В РБК рассчитали общий показатель засекреченных расходов по остаточному принципу - как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 триллиона рублей) и затратами на основные фонды: здания, транспорт, оборудование и т.д. Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2018 год.

По мнению одних экспертов, такие данные представляют собой государственную тайну, они должны оставаться секретными в первую очередь для других стран. Другие же эксперты считают, что такая информация, особенно, что касается военного сектора, должна быть максимально прозрачна, чтобы не допустить нецелевых трат государственных денег. Россия занимает шестое место в мире по тратам на оборону. Причем в последние годы расходы на вооружения снижаются.

Экономика Макроэкономика Правительство Росстат
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