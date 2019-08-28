Разработан стандарт для пластических хирургов

Новости

Американская гонщица погибла при попытке разогнаться до 996 км/ч 00:24
В США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35 28.08.2019
В Госдуме ответили на призыв президента Грузии к России 28.08.2019
Путин перевел полпредство президента в ДФО на остров Русский 28.08.2019
Путин наградил иркутян за смелость при спасении людей 28.08.2019
Суд арестовал полицейских из Анапы, принудивших к сексу юную спортсменку 28.08.2019
Тарасов выиграл дело у "Локомотива" 28.08.2019
В интернет просочился тизер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 28.08.2019
"Драйверская" Lada Granta будет представлена в восьми цветах 28.08.2019
МИД: Россия вскоре переведет остающиеся взносы в Совет Европы 28.08.2019
Вышел трейлер продолжения "Молодого папы" - с Малковичем и Лоу 28.08.2019
СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами Range Rover в Москве 28.08.2019
Вышел финальный русский трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом 28.08.2019
Гондурас откроет посольство в Иерусалиме 28.08.2019
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму 28.08.2019
Посольство РФ в США напомнило сенатору Ли о документах для получения визы 28.08.2019
В днях оперы в Нарве примут участие и петербуржцы 28.08.2019
В Москве старые указатели метро выставят на аукцион 28.08.2019
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года 28.08.2019
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35 28.08.2019
Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК 28.08.2019
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки 28.08.2019
"Урал" вернется к выпуску "бескапотника" с кабиной от Iveco 28.08.2019
Папуасы в Индонезии требуют независимости, шесть человек убиты 28.08.2019
Вышел трейлер мультсериала "Первобытный" от создателя "Самурая Джека" 28.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
28.08.2019 23:08
Рубрика: Общество

Врача научат красоте

Разработан стандарт для пластических хирургов
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 192(7950)
Минздрав разработал федеральный образовательный стандарт для пластических хирургов: вместо двух лет они будут обучаться пять. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. В этом году планируется рассмотреть документ, и, возможно, что уже с 2020 года он вступит в силу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый стандарт включает расширенные блоки обучения по смежным специальностям, микрососудистой хирургии и даже искусству и скульптуре. Как заметила директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, у музея уже налажено взаимодействие с молодыми хирургами. "Мы прививаем им общее представление о красоте, о философии красоты, делимся азами скульптуры, рисования. Каждый будущий доктор может стать Пигмалионом", - считает Марина Лошак.

Как не попасть на "удочку" мошенников-косметологов

Пластический хирург должен знать не только анатомию и физиологию пациента, но и обладать эстетически вкусом. Тогда он поможет человеку скорректировать недостатки и создать гармоничную внешность. Но до последнего времени в России просто не было стандарта оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия". Сейчас студенты медвузов, которые планируют связать свою будущую деятельность именно с пластической хирургией, проходят только двухгодичную ординатору. Как подчеркнула завкафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова Наталья Мантурова, два года - явно недостаточно для подготовки специалистов, от которых зависит внешность человека, а значит, и его внутренние состояние.

Два года - явно недостаточно для подготовки специалистов, от которых зависит внешность человека

К тому же, по мнению главного акушера-гинеколога РФ Лейлы Адамян, в коммерческих клиниках, предлагающих услуги по омоложению, пациентов зачастую берут на операции без учета показаний и противопоказаний, без оценки состояния кожи. А если еще в клинике работают не слишком обученные врачи, то в результате операций появляется масса осложнений. Новый стандарт четко прописывает все знания и умения, которыми должны обладать пластические хирурги, а также в нем перечислены все возможные манипуляции в ходе проведения операций по коррекции внешности.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019