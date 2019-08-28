Разработан стандарт для пластических хирургов

Минздрав разработал федеральный образовательный стандарт для пластических хирургов: вместо двух лет они будут обучаться пять. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. В этом году планируется рассмотреть документ, и, возможно, что уже с 2020 года он вступит в силу.

Новый стандарт включает расширенные блоки обучения по смежным специальностям, микрососудистой хирургии и даже искусству и скульптуре. Как заметила директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, у музея уже налажено взаимодействие с молодыми хирургами. "Мы прививаем им общее представление о красоте, о философии красоты, делимся азами скульптуры, рисования. Каждый будущий доктор может стать Пигмалионом", - считает Марина Лошак.

Пластический хирург должен знать не только анатомию и физиологию пациента, но и обладать эстетически вкусом. Тогда он поможет человеку скорректировать недостатки и создать гармоничную внешность. Но до последнего времени в России просто не было стандарта оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия". Сейчас студенты медвузов, которые планируют связать свою будущую деятельность именно с пластической хирургией, проходят только двухгодичную ординатору. Как подчеркнула завкафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова Наталья Мантурова, два года - явно недостаточно для подготовки специалистов, от которых зависит внешность человека, а значит, и его внутренние состояние.

Два года - явно недостаточно для подготовки специалистов, от которых зависит внешность человека

К тому же, по мнению главного акушера-гинеколога РФ Лейлы Адамян, в коммерческих клиниках, предлагающих услуги по омоложению, пациентов зачастую берут на операции без учета показаний и противопоказаний, без оценки состояния кожи. А если еще в клинике работают не слишком обученные врачи, то в результате операций появляется масса осложнений. Новый стандарт четко прописывает все знания и умения, которыми должны обладать пластические хирурги, а также в нем перечислены все возможные манипуляции в ходе проведения операций по коррекции внешности.