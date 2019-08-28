Беспилотник "Корсар" вышел на госиспытания

Беспилотный летательный аппарат "Корсар" проходит государственные испытания. Этот беспилотник предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов и аэрофотосъемки местности. Его радиус действия - до 120 километров.

Об этом РИА Новости сообщили представители холдинга "Росэлектроника", входящего в Госкорпорацию "Ростех", на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. Максимальная скорость "Корсара"- до 150 километров в час, масса - 200 килограммов.

Кстати, на МАКС-2019 впервые представили и экспортный образец беспилотника "Корсар" с набором целевых нагрузок. По данным пресс-службы "Ростеха", экспортный вариант дрона имеет радиус действия не менее 100 километров, скорость - от 100 до 180 километров в час. Он может летать без перерыва не менее 7,5 часа.

У "Корсара" несколько преимуществ. Во-первых, это открытая архитектура, которая позволяет использовать беспилотник в разных вариантах - от разведки погоды и аэрофотосъемки до поиска целей и транспортировки грузов. Во-вторых, сетецентрический принцип организации информационной сети обеспечивает связь дрона с центром управления и другими абонентами. Коммуникационная система формирует защищенную сеть.