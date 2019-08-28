Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.08.2019,  
11:19
Текст:  Светлана Цыганкова

Беспилотник "Корсар" вышел на госиспытания

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат "Корсар" проходит государственные испытания. Этот беспилотник предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов и аэрофотосъемки местности. Его радиус действия - до 120 километров.

Фото: РИА Новости
Россия это сделала: зарубежные СМИ оценили первый полет "Альтиуса"

Об этом РИА Новости сообщили представители холдинга "Росэлектроника", входящего в Госкорпорацию "Ростех", на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. Максимальная скорость "Корсара"- до 150 километров в час, масса - 200 килограммов.

Кстати, на МАКС-2019 впервые представили и экспортный образец беспилотника "Корсар" с набором целевых нагрузок. По данным пресс-службы "Ростеха", экспортный вариант дрона имеет радиус действия не менее 100 километров, скорость - от 100 до 180 километров в час. Он может летать без перерыва не менее 7,5 часа.

У "Корсара" несколько преимуществ. Во-первых, это открытая архитектура, которая позволяет использовать беспилотник в разных вариантах - от разведки погоды и аэрофотосъемки до поиска целей и транспортировки грузов. Во-вторых, сетецентрический принцип организации информационной сети обеспечивает связь дрона с центром управления и другими абонентами. Коммуникационная система формирует защищенную сеть.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Ударный Ми-28НМ увеличит скорость за счет новых лопастей 27.08.2019
Необычной посадке Су-57 нашлось объяснение 27.08.2019
беспилотники
Ударные беспилотники США в Йемене были сбиты советскими ракетами 27.08.2019
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник" 27.08.2019
авиасалоны
Россия выйдет на индийский рынок беспилотников 20.02.2019