Первый скоростной электропоезд "Ласточка" с беспилотным управлением в тестовом режиме проехал вчера на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в подмосковной Щербинке. Для выхода таких поездов на маршруты готовят нормативную базу.

Новый поезд испытали вице-премьер Максим Акимов и глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров. После пробного рейса они поделились впечатлениями и планами.

"Без сомнения, это можно назвать технологическим прорывом, потому что это сделано руками наших инженеров в наших технических центрах Российскими железными дорогами вместе с большим количеством самых разных партнеров, которые поставляли для этого решения. Это технологический шаг в будущее", - сказал Акимов.

Он отметил, что во время тестовой поездки были отработаны системы технического зрения, управления составом без участия человека. Протестировали поезд и во внештатной ситуации: на путях установили манекен. Поезд сначала подавал сигналы, а потом остановился.

"Сегодня исторический день для Российских железных дорог - мы вплотную подошли к беспилотной технологии, - подчеркнул Белозеров. - Хочу сказать спасибо всем разработчикам: мы здесь применяем только российские системы". Как пояснил глава РЖД, в мире существует четыре уровня работы в беспилотном режиме. В России сейчас уже вышли на третий уровень.

Но машинистам не стоит переживать, что их труд не останется невостребованным, успокоил он железнодорожников. Изменится функционал, но наблюдение за системами все равно будет за человеком.

Беспилотные поезда не вытеснят машинистов. Управление системами останется за человеком

Новую "Ласточку" изготовил завод "Уральские локомотивы" (СП группы "Синара" и немецкой Siemens). На поезде установлено оборудование для позиционирования положения поезда на инфраструктуре, связи с диспетчерским центром и обнаружения препятствий на пути. В беспилотном режиме поезд способен следовать по графику, а при обнаружении препятствия на пути - автоматически тормозить.

Управлять беспилотным электропоездом можно как из кабины, так и из центра управления перевозками, который будет принимать решения при возникновении нештатных ситуаций. Например, машинист-оператор может при необходимости перевести поезд из режима автоматического управления в режим дистанционного и непосредственно вести состав.

Разработка систем беспилотных поездов сейчас идет на различных объектах инфраструктуры. В будущем такие поезда могут сначала пойти по железным дорогам с большим объемом перевозок и малым интервалом следования между пассажирскими поездами. Чтобы новые высокотехнологичные поезда вышли на маршруты, нужно подготовить необходимую нормативную базу, уточнили в РЖД.

Разработать всю необходимую юридическую документацию планируется в течение 2020 года. А к 2021 году можно будет выйти на тот уровень, когда все решения станет принимать искусственный интеллект. Тогда и удастся сделать окончательный шаг - беспилотные поезда выйдут на МЦК, где есть возможность обеспечить повышенный уровень безопасности и надежности, сообщил Олег Белозеров.