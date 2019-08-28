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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Энергия Болотной

ГЭС-2 на Болотной набережной превращается в Центр современного искусства
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 192(7950)
Первая городская электрическая станция московского трамвая, известная москвичам как ГЭС-2, превращается в новое культурное пространство - Центр современного искусства. Ее обновленное здание на Болотной набережной откроется для москвичей в 2020 году и удивит не только формой, но и содержанием. Об этом рассказал журналистам вчера мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев масштабную стройку в центре столицы.
Чтобы выставочные залы освещались естественным солнечным светом, крышу ГЭС-2 сделают стеклянной, как раньше. Фото: РИА Новости Чтобы выставочные залы освещались естественным солнечным светом, крышу ГЭС-2 сделают стеклянной, как раньше. Фото: РИА Новости
Чтобы выставочные залы освещались естественным солнечным светом, крышу ГЭС-2 сделают стеклянной, как раньше. Фото: РИА Новости

Электростанция была построена еще в начале ХХ века для электроснабжения трамвайных путей. Позже она обеспечивала теплом и светом центральные районы столицы, в том числе и знаковые культурные объекты - храм Христа Спасителя, Дом на набережной, Третьяковскую галерею. В 2006 году ее вывели из эксплуатации из-за морального и физического износа и высокой стоимости энергии. Одну пользу от ее закрытия москвичи уже получили: ГЭС перестала загрязнять воздух в городе. А теперь ГЭС-2 и сама станет культурным центром города - после реставрации здания здесь откроется центр современного искусства. Оформление же фасадов, колорит и все убранство электростанции проектом предусмотрено максимально сохранить, чтобы сберечь исторический облик здания и его место в архитектуре города.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Создание одного из самых крупных культурных пространств города вошло в активную стадию. Проект подразумевает реконструкцию и реставрацию ГЭС-2, создание на этом месте музея современного искусства, выставочных и музейных пространств, мастерских. Вместе с реставрацией будет проведена реконструкция пешеходного Патриаршего моста и создан спуск к воде на Болотной набережной", - рассказал глава города. Он выразил надежду, что стройка завершится уже в следующем году.

Разработали проект итальянские архитекторы из бюро Renzo Piano. "Это не просто здание, а часть Москвы", - отметил партнер архитектурного бюро Антонио Бельведере. По его словам, здесь появится "пьяцца" - итальянская площадь, с которой люди будут попадать внутрь здания с набережной, прямиком на символическую "улицу" с выставками.

Как будет выглядеть здание, пока можно увидеть только на чертежах и на макете. По ним ясно - будет много света и оригинальный выход к Москве-реке. А на главный вопрос, который интересует москвичей: вернут ли электростанции трубы, ответил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: "Вернут, но в другом дизайне".

Крышу ГЭС обещают сделать стеклянной, как прежде, чтобы выставочные залы наполняли солнечные лучи. А под стеклом собираются разместить оранжерею с зимним садом. Общая площадь музейно-образовательного комплекса составит 41 тысячу "квадратов". В нем разместится арт-центр с выставочными залами, библиотека, книжный магазин, кафе и большой концертный зал на 420 мест.

А чтобы отделить зону музея от соседней застройки, вокруг ГЭС-2 высадят березовую рощу из 600 деревьев. Первые саженцы в этом году уже начали высаживать. По словам главного архитектора столицы, роща должна гармонично вписаться в окружающую среду.

Тем временем
Сергей Собянин высоко оценил техническую "начинку" технопарка: 3D-принтеры, тренажеры виртуальной реальности и другие приборы. Фото: Сергей Михеев/ РГ

В Российском технологическом университете МИРЭА в среду открылся детский технопарк - уже шестнадцатый в Москве. До конца года в городе планируют создать еще три.

Обучение для старшеклассников будет бесплатным. Здесь можно освоить несколько направлений: IT, радиоэлектронику, биомедицинские и химические технологии. В лабораториях установлены тренажеры виртуальной реальности, 3D-принтеры, лабораторные шкафы, микроскопы и другая техника. На создание технопарка город выделил грант в размере 84,5 млн руб. "На этой площадке созданы все условия для реализации самых интересных проектов, которые школьники будут разрабатывать вместе со специалистами", - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, приехавший в Российский технологический университет.

Фото: Белинский Юрий/ТАСС
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С "начинкой" образовательных программ технопарку помогли крупные игроки IT-рынка. Например, свой курс запустил Samsung. По словам представителя компании Сергея Певнева, обучение длится год. Занятия бесплатные, но нужно выдержать вступительные испытания: онлайн-тестирование и собеседование с преподавателем. "Программа в основном рассчитана на учеников 9-10-х классов. Одиннадцатиклассникам на проекты обычно не хватает времени, поскольку заняты подготовкой к ЕГЭ", - объяснил он корреспонденту "РГ". Первое занятие прошло вчера. Ребята, устроившись в креслах, смахивающих на космические мини-корабли, учились создавать мобильные приложения. Кстати, проект, если успешно его защитить, может принести выпускнику до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ.

В столице помимо "свежего" технопарка работают еще пятнадцать. В них занимаются около ста тысяч ребят. До конца года, как ожидается, в Москве создадут еще три детских технопарка: при РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГТУ им. Н.Э. Баумана и РГСУ.

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